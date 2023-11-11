https://sputnik-georgia.ru/20231111/transfermarkt-nazval-samye-dorogie-kluby-chempionata-gruzii-po-futbolu-284081548.html
Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
Общая стоимость игроков всех клубов Национальной лиги Грузии превышает 40 миллионов евро 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T17:07+0400
2023-11-11T17:07+0400
2023-11-11T17:07+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261683659_0:91:1920:1171_1920x0_80_0_0_d853bd3e804ce492b4f9d63477c0f905.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, находится на первом месте среди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt . В тройку лидеров входят Батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08). Общая стоимость клубов Лиги: Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро. Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили, капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро. В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261683659_0:62:1526:1207_1920x0_80_0_0_21cf8449d78940ff775096eea897a6ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, тбилиси, футбол
Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
Общая стоимость игроков всех клубов Национальной лиги Грузии превышает 40 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, находится на первом месте среди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt .
В тройку лидеров входят Батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08).
Общая стоимость клубов Лиги:
"Динамо" Тбилиси – 7,13 миллиона евро
"Динамо" Батуми – 6,45 млн евро
"Сабуртало" - 5,08 млн евро
"Торпедо" – 4,68 млн евро
"Самгурали" - 4,50 млн евро
"Дила" Гори - 3,73 млн евро
"Самтредиа" – 2,49 млн евро
"Шукура" Кобулети – 1,40 млн евро
Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро.
Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили, капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро.
В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).