https://sputnik-georgia.ru/20231111/transfermarkt-nazval-samye-dorogie-kluby-chempionata-gruzii-po-futbolu-284081548.html

Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу

Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу

Общая стоимость игроков всех клубов Национальной лиги Грузии превышает 40 миллионов евро 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, находится на первом месте среди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt . В тройку лидеров входят Батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08). Общая стоимость клубов Лиги: Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро. Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили, капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро. В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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