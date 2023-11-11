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Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
Общая стоимость игроков всех клубов Национальной лиги Грузии превышает 40 миллионов евро 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T17:07+0400
2023-11-11T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, находится на первом месте среди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt . В тройку лидеров входят Батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08). Общая стоимость клубов Лиги: Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро. Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили, капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро. В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, тбилиси, футбол

Transfermarkt назвал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу

17:07 11.11.2023
© Facebook / FC Dinamo Tbilisi "Динамо" Тбилиси
 Динамо Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2023
© Facebook / FC Dinamo Tbilisi
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Общая стоимость игроков всех клубов Национальной лиги Грузии превышает 40 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, находится на первом месте среди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt .
В тройку лидеров входят Батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08).
Общая стоимость клубов Лиги:
"Динамо" Тбилиси – 7,13 миллиона евро
"Динамо" Батуми – 6,45 млн евро
"Сабуртало" - 5,08 млн евро
"Торпедо" – 4,68 млн евро
"Самгурали" - 4,50 млн евро
"Телави" - 3,80 млн евро
"Дила" Гори - 3,73 млн евро
"Гагра" – 3,03 млн евро
"Самтредиа" – 2,49 млн евро
"Шукура" Кобулети – 1,40 млн евро
Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро.
Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили, капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро.
В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).
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