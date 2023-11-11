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Турпотенциалом Грузии заинтересовались в Warner Bros, National Geographic и BBC
Турпотенциалом Грузии заинтересовались в Warner Bros, National Geographic и BBC
Грузинская сторона приняла продуктивное участие в престижной туристической выставке в Лондоне 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя— Sputnik. Представители Национальной администрации туризма Грузии ознакомили крупнейшие зарубежные телекомпании и киностудии с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, глава администрации туризма Грузии Майя Омиадзе провела переговоры с представителями Warner Bros, National Geographic Traveller, BBC, Euro News, Skyscanner. Встречи состоялись в рамках престижной Международной выставки World Travel Market (WTM) 2023 в Лондоне.В мероприятии принимали участие 4 тысячи туристических компаний и организаций из более чем 185 стран мира. Выставку посетили более 35 тысяч специалистов туризма. Грузию на WTM London 2023 представляли порядка 20 грузинских турфирм и гостиниц.В рамках WTM также состоялась встреча Омиадзе с известным английским поваром, ресторатором, телеведущим, автором книг о кулинарии Джейми Оливером. Омиадзе пригласила его в Грузию, чтобы он подготовил передачу о грузинской гастрономии и вине.World Travel Market с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире и предназначена исключительно для профессиональной публики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, лондон, bbc, тбилиси
грузия, новости, туризм, лондон, bbc, тбилиси
Турпотенциалом Грузии заинтересовались в Warner Bros, National Geographic и BBC
Грузинская сторона приняла продуктивное участие в престижной туристической выставке в Лондоне
ТБИЛИСИ, 11 ноя— Sputnik. Представители Национальной администрации туризма Грузии ознакомили крупнейшие зарубежные телекомпании и киностудии с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, глава администрации туризма Грузии Майя Омиадзе провела переговоры с представителями Warner Bros, National Geographic Traveller, BBC, Euro News, Skyscanner. Встречи состоялись в рамках престижной Международной выставки World Travel Market (WTM) 2023 в Лондоне.
В мероприятии принимали участие 4 тысячи туристических компаний и организаций из более чем 185 стран мира. Выставку посетили более 35 тысяч специалистов туризма. Грузию на WTM London 2023 представляли порядка 20 грузинских турфирм и гостиниц.
"После пандемии коронавируса на выставке в Лондоне мы встречаемся со старыми партнерами, открываем активные рынки... В отношении Грузии очень большая заинтересованность, и участие в этой выставке – замечательная возможность для нашей страны", – заявила представитель гостиницы "Параграф" Тамуна Чхеидзе.
В рамках WTM также состоялась встреча Омиадзе с известным английским поваром, ресторатором, телеведущим, автором книг о кулинарии Джейми Оливером. Омиадзе пригласила его в Грузию, чтобы он подготовил передачу о грузинской гастрономии и вине.
World Travel Market с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире и предназначена исключительно для профессиональной публики.