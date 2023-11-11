https://sputnik-georgia.ru/20231111/turpotentsialom-gruzii-zainteresovalis-v-warner-bros-national-geographic-i-bbc-284082292.html

Турпотенциалом Грузии заинтересовались в Warner Bros, National Geographic и BBC

Турпотенциалом Грузии заинтересовались в Warner Bros, National Geographic и BBC

Грузинская сторона приняла продуктивное участие в престижной туристической выставке в Лондоне 11.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-11T15:05+0400

2023-11-11T15:05+0400

2023-11-11T15:05+0400

грузия

новости

туризм

лондон

bbc

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268527437_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_22ddb8d99c15715026ce26511a4b595a.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя— Sputnik. Представители Национальной администрации туризма Грузии ознакомили крупнейшие зарубежные телекомпании и киностудии с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, глава администрации туризма Грузии Майя Омиадзе провела переговоры с представителями Warner Bros, National Geographic Traveller, BBC, Euro News, Skyscanner. Встречи состоялись в рамках престижной Международной выставки World Travel Market (WTM) 2023 в Лондоне.В мероприятии принимали участие 4 тысячи туристических компаний и организаций из более чем 185 стран мира. Выставку посетили более 35 тысяч специалистов туризма. Грузию на WTM London 2023 представляли порядка 20 грузинских турфирм и гостиниц.В рамках WTM также состоялась встреча Омиадзе с известным английским поваром, ресторатором, телеведущим, автором книг о кулинарии Джейми Оливером. Омиадзе пригласила его в Грузию, чтобы он подготовил передачу о грузинской гастрономии и вине.World Travel Market с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире и предназначена исключительно для профессиональной публики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лондон

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, лондон, bbc, тбилиси