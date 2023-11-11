https://sputnik-georgia.ru/20231111/uznay-gruziyu-fotografii-raznykh-ugolkov-strany-poyavilis-v-aeroportu-toronto--284137583.html

Узнай Грузию: фотографии разных уголков страны появились в аэропорту Торонто

Узнай Грузию: фотографии разных уголков страны появились в аэропорту Торонто

В аэропорту Торонто представлены фотослайды, снятые канадскими фотографами 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В международном аэропорту Торонто разместили фотографии разных уголков Грузии, которые до 31 декабря будут знакомить людей с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Проект осуществлен благодаря сотрудничеству посольства Грузии в Канаде и Национальной администрации туризма. В аэропорту Торонто представлены фотослайды, снятые канадскими фотографами – отцом и сыном Ренди и Спенсер Вандерстаренами. Фотографы из Канады путешествовали по Грузии в рамках пресс-тура администрации туризма в прошлом году. Они побывали в разных местах Грузии и запечатлели её в объективе своих камер. Фотографии сняты в Ушгули, Гудаури, Тбилиси и в других туристически привлекательных местах страны. Международный аэропорт Торонто считается одним из самых загруженных в мире. В 2022 году он принял 36 миллионов пассажиров. Ознакомиться с грузинскими работами канадских фотографов можно на их официальном сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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