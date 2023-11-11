https://sputnik-georgia.ru/20231111/zagryaznenie-chernogo-morya-u-poberezhya-gruzii-skolko-faktov-vyyavleno-s-nachala-goda--283461771.html
Загрязнение Черного моря у побережья Грузии: сколько фактов выявлено с начала года?
Загрязнение Черного моря у побережья Грузии: сколько фактов выявлено с начала года?
Всего с января по август 2023 года у грузинского побережья было проверено 184 корабля 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя— Sputnik. Сотрудники Департамента природоохранного надзора Грузии за первые восемь месяцев этого года выявили 11 фактов загрязнения Черного моря суднами, сообщает телеканал Рalitranews. Каждое судно было оштрафован на 65 тысяч лари (более 24,5 тысячи долларов) за ущерб, нанесенный окружающей среде. Всего с января по август 2023 года было проверено 184 корабля. В 164 случаях не было выявлено никаких нарушений, а в девяти случаях инспекторы столкнулись с фактами неправильного составления документов. Таких правонарушителей оштрафовали на 250 лари (около 90 долларов). В последний раз факты загрязнения Черного моря в грузинской акватории были зафиксированы в начале октября. Тогда три корабля, плавающих под флагами иностранных государств, также были оштрафованы на крупную сумму. Корабли получили право покинуть территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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черное море, грузия, новости, штраф, загрязнение воздуха
черное море, грузия, новости, штраф, загрязнение воздуха
Загрязнение Черного моря у побережья Грузии: сколько фактов выявлено с начала года?
Всего с января по август 2023 года у грузинского побережья было проверено 184 корабля
ТБИЛИСИ, 11 ноя— Sputnik.
Сотрудники Департамента природоохранного надзора Грузии за первые восемь месяцев этого года выявили 11 фактов загрязнения Черного моря суднами, сообщает телеканал Рalitranews
.
Каждое судно было оштрафован на 65 тысяч лари (более 24,5 тысячи долларов) за ущерб, нанесенный окружающей среде.
Всего с января по август 2023 года было проверено 184 корабля. В 164 случаях не было выявлено никаких нарушений, а в девяти случаях инспекторы столкнулись с фактами неправильного составления документов. Таких правонарушителей оштрафовали на 250 лари (около 90 долларов).
В последний раз факты загрязнения Черного моря в грузинской акватории были зафиксированы в начале октября. Тогда три корабля, плавающих под флагами иностранных государств, также были оштрафованы на крупную сумму. Корабли получили право покинуть территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.