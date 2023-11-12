https://sputnik-georgia.ru/20231112/284153638.html

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на гала-вечере в Сан-Сальвадоре

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на гала-вечере в Сан-Сальвадоре

В предстоящем международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоится в Сальвадоре, участницы со всего мира соберутся для соревнования за звание... 12.11.2023, Sputnik Грузия

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конкурс красоты "мисс вселенная"

"мисс вселенная"

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Будьте в курсе и наслаждайтесь увлекательными моментами гала-ужина, запечатленными на фотографиях первых красавиц мира.

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