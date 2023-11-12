Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на гала-вечере в Сан-Сальвадоре
"Мисс Вселенная 2023" станет 72 по счету конкурсом, который состоится на арене имени Хосе Адольфо Пинедав в Сан-Сальвадоре.
"Мисс Вселенная 2023" станет 72 по счету конкурсом, который состоится на арене имени Хосе Адольфо Пинедав в Сан-Сальвадоре.
Имя самой красивой девушки в мире мир узнает уже 18 ноября.
Имя самой красивой девушки в мире мир узнает уже 18 ноября.
Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года.
Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года.
В этом году в конкурсе примут участие красавицы из восьмидесяти пяти стран.
В этом году в конкурсе примут участие красавицы из восьмидесяти пяти стран.
Ноябрь – традиционный месяц для выбора новой королевы красоты.
Ноябрь – традиционный месяц для выбора новой королевы красоты.
Финал конкурса "Мисс Вселенная 2023" вернется в Сальвадор, который в последний раз украшал страну в 1975 году.
Финал конкурса "Мисс Вселенная 2023" вернется в Сальвадор, который в последний раз украшал страну в 1975 году.
Предстоящее мероприятие обещает череду захватывающих событий, включая недели предварительных соревнований.
Предстоящее мероприятие обещает череду захватывающих событий, включая недели предварительных соревнований.
Этот год станет особенным, так как это первое мероприятие, проводимое медиакомпанией JKN Global Group, которая купила организацию "Мисс Вселенная" за 20 миллионов долларов.
Этот год станет особенным, так как это первое мероприятие, проводимое медиакомпанией JKN Global Group, которая купила организацию "Мисс Вселенная" за 20 миллионов долларов.
Генеральный директор JKN Global Group Энн Джаккапонг Джакраютатип пообещала усилить инклюзивность конкурса. Это будет первый раз, когда замужние женщины и матери также смогут принять участие в мероприятии.
Генеральный директор JKN Global Group Энн Джаккапонг Джакраютатип пообещала усилить инклюзивность конкурса. Это будет первый раз, когда замужние женщины и матери также смогут принять участие в мероприятии.
Ранее подобное было невозможно, и возраст участниц был ограничен от 18 до 28 лет.
Ранее подобное было невозможно, и возраст участниц был ограничен от 18 до 28 лет.