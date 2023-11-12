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Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на гала-вечере в Сан-Сальвадоре
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на гала-вечере в Сан-Сальвадоре
В предстоящем международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоится в Сальвадоре, участницы со всего мира соберутся для соревнования за звание... 12.11.2023, Sputnik Грузия
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Будьте в курсе и наслаждайтесь увлекательными моментами гала-ужина, запечатленными на фотографиях первых красавиц мира.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, конкурс красоты, конкурс красоты "мисс вселенная", "мисс вселенная"
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, конкурс красоты, конкурс красоты "мисс вселенная", "мисс вселенная"

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на гала-вечере в Сан-Сальвадоре

12:42 12.11.2023
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НовостиTelegram
В предстоящем международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоится в Сальвадоре, участницы со всего мира соберутся для соревнования за звание самой красивой
Будьте в курсе и наслаждайтесь увлекательными моментами гала-ужина, запечатленными на фотографиях первых красавиц мира.
© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Вселенная 2023" станет 72 по счету конкурсом, который состоится на арене имени Хосе Адольфо Пинедав в Сан-Сальвадоре.

&quot;Мисс Вселенная 2023&quot; станет 72 по счету конкурсом, который состоится на арене имени Хосе Адольфо Пинедав в Сан-Сальвадоре. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Вселенная 2023" станет 72 по счету конкурсом, который состоится на арене имени Хосе Адольфо Пинедав в Сан-Сальвадоре.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Имя самой красивой девушки в мире мир узнает уже 18 ноября.

Имя самой красивой девушки в мире мир узнает уже 18 ноября. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Имя самой красивой девушки в мире мир узнает уже 18 ноября.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года.

Международный конкурс красоты &quot;Мисс Вселенная&quot; проводится с 1952 года. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

В этом году в конкурсе примут участие красавицы из восьмидесяти пяти стран.

В этом году в конкурсе примут участие красавицы из восьмидесяти пяти стран. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

В этом году в конкурсе примут участие красавицы из восьмидесяти пяти стран.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Ноябрь – традиционный месяц для выбора новой королевы красоты.

Ноябрь – традиционный месяц для выбора новой королевы красоты. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Ноябрь – традиционный месяц для выбора новой королевы красоты.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2023" вернется в Сальвадор, который в последний раз украшал страну в 1975 году.

Финал конкурса &quot;Мисс Вселенная 2023&quot; вернется в Сальвадор, который в последний раз украшал страну в 1975 году. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2023" вернется в Сальвадор, который в последний раз украшал страну в 1975 году.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Предстоящее мероприятие обещает череду захватывающих событий, включая недели предварительных соревнований.

Предстоящее мероприятие обещает череду захватывающих событий, включая недели предварительных соревнований. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Предстоящее мероприятие обещает череду захватывающих событий, включая недели предварительных соревнований.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Этот год станет особенным, так как это первое мероприятие, проводимое медиакомпанией JKN Global Group, которая купила организацию "Мисс Вселенная" за 20 миллионов долларов.

Этот год станет особенным, так как это первое мероприятие, проводимое медиакомпанией JKN Global Group, которая купила организацию &quot;Мисс Вселенная&quot; за 20 миллионов долларов. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Этот год станет особенным, так как это первое мероприятие, проводимое медиакомпанией JKN Global Group, которая купила организацию "Мисс Вселенная" за 20 миллионов долларов.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Генеральный директор JKN Global Group Энн Джаккапонг Джакраютатип пообещала усилить инклюзивность конкурса. Это будет первый раз, когда замужние женщины и матери также смогут принять участие в мероприятии.

Генеральный директор JKN Global Group Энн Джаккапонг Джакраютатип пообещала усилить инклюзивность конкурса. Это будет первый раз, когда замужние женщины и матери также смогут принять участие в мероприятии. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Генеральный директор JKN Global Group Энн Джаккапонг Джакраютатип пообещала усилить инклюзивность конкурса. Это будет первый раз, когда замужние женщины и матери также смогут принять участие в мероприятии.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Ранее подобное было невозможно, и возраст участниц был ограничен от 18 до 28 лет.

Ранее подобное было невозможно, и возраст участниц был ограничен от 18 до 28 лет. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Ранее подобное было невозможно, и возраст участниц был ограничен от 18 до 28 лет.

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