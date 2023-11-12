https://sputnik-georgia.ru/20231112/284162389.html
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
В эти выходные в саудовском Эр-Рияде пройдут сразу два чрезвычайных международных саммита 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T21:38+0400
2023-11-12T21:38+0400
2023-11-12T21:38+0400
в мире
колумнисты
аналитика
политика
израиль
европа
сша
обострение ситуации на ближнем востоке
хамас
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283086166_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_271dc97becb185a15b3d8fd0bf5bb48d.jpg
Потому что творящаяся уже второй месяц расправа над Газой стала кризисом не только региональным, но и глобальным, причем как с постоянной опасностью эскалации, так и уже с практически гарантированными тяжелейшими последствиями, пишет колумнист РИА Новости.Ведь речь идет не просто об очередной кровавой бане на Ближнем Востоке, а о нарастающем конфликте западного и исламского миров. "Золотого миллиарда" и двухмиллиардной мусульманской уммы: трех с половиной десятков государств с одной стороны и пятидесяти пяти — с другой? Да, но при этом конфликт Запада с исламом вписан еще и в более широкий конфликт Запада с Глобальным Югом (представляющим большинство человечества), а также в конфликт Запада с незападным миром (это уже Юг плюс Китай и Россия). Палестинский вопрос уже три четверти века разделяет мир, но только сейчас он стал настолько явным символом разобщения Запада и остального человечества, потому что обнажил банкротство всей модели атлантической гегемонии.Альтернативные атлантические модели мировой архитектуры безопасности находятся только в процессе строительства — это и ШОС (потенциально паназиатский), и БРИКС (потенциально общемировой). Поэтому США пока еще могут пытаться играть по старым нотам: в Европе — по натовским, а на Ближнем Востоке опираться на собственное военное превосходство, одновременно используя свой любимый принцип "разделяй и властвуй". Кто и как может им противодействовать?Россия и Китай однозначно против американской политики крышевания любых израильских безумств, но это лишь часть противоречий Москвы и Пекина с Вашингтоном. Бороться за Газу должны в первую очередь сами арабы и исламский мир — и именно их руководители собираются в эти выходные на саммите в Эр-Рияде.Да, с последней войны прошло уже полвека (с тех пор только Израиль позволял себе нападать на Ливан), да, с тех пор часть арабских стран (включая соседей — Египет и Иорданию) даже установила с Израилем дипломатические отношения, да, сейчас российское военное присутствие в регионе не сравнимо с советским, а американцы немало потрудились над тем, чтобы выставить главным врагом арабов Иран. Но для того чтобы защитить палестинцев, арабским странам не нужно воевать с Израилем — нужно лишить его американского карт-бланша, безусловной поддержки. То есть вопрос решается в плоскости отношений арабов с США (и Западом в целом), а не на поле боя. Смогут ли арабы изменить позицию США?Произраильская ориентация Вашингтона имеет очень глубокие причины и корни, и нынешняя американская элита не откажется от нее. Однако в той же Европе все далеко не так однозначно: большинство населения не поддерживает бомбежки Газы, а в некоторых странах руководящие кадры уже открыто говорят о необходимости призвать Израиль к ответу.Более того, продолжение избиения палестинцев грозит европейским странам внутриполитическими проблемами. Местные мусульманские общины не готовы молчать и не протестовать. Переживающей экономические проблемы и втянутой в украинский конфликт Европе не хватало еще только массовых беспорядков и столкновений у себя дома.Потому что Америка не может сейчас просто так проигнорировать мнение Европы, особенно с учетом украинской ситуации, в которой атлантисты требуют от ЕС наращивать свою вовлеченность. Могут ли арабы повлиять на Европу? Конечно, могут, и не только потому, что они скупили Париж и Лондон.Лига арабских государств может призвать к энергетическому эмбарго против тех стран, которые поддерживают Израиль, что однозначно сделает Европу миротворцем. Один только намек на повторение событий 1973 года (когда в ходе арабо-израильской войны страны ЛАГ ввели запрет на поставки нефти в западные страны) окажет огромное воздействие на Запад в целом. Пока что саудовское руководство не хочет прибегать к подобному оружию, видимо, надеясь, что американцы и так смогут воздействовать на Израиль. Ведь это же и в их интересах, похоже, рассуждает саудовский наследный принц Мухаммед: ни Байдену, ни США в целом сейчас действительно совершенно не нужна кровавая баня в Газе, с каждым днем уничтожающая остатки доверия и уважения к американцам в исламском мире. Однако до сих пор Вашингтону не удалось практически ничего добиться от Нетаньяху, и нет никаких оснований думать, что американцы добровольно решат ужесточить свое неофициальное давление на Израиль.Но для этого Лига арабских государств должна занять жесткую и однозначную позицию, которая отвечает ее интересам — не только тактическим (спасению Газы), но и стратегическим (если говорить о весе арабов в новом, формирующемся постамериканском миропорядке). Арабы должны предъявить Западу ультиматум.А если их поддержит еще и Организация исламского сотрудничества, чей саммит пройдет в Эр-Рияде в воскресенье, то все станет еще серьезнее. ОИС объединяет 55 государств с населением в два миллиарда — это весь исламский мир, включая Иран, Пакистан и Индонезию. Статус наблюдателя в ОИС имеет, кстати, и Россия, потому что мы ведь являемся как евразийской и христианской, так отчасти и мусульманской страной. Так что сейчас от того, о чем договорятся в Эр-Рияде, зависит очень многое — не только жизни палестинцев в Газе, но и скорость, с которой будет идти процесс деамериканизации Ближнего Востока и деатлантизации всего миропорядка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
израиль
европа
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Пётр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Пётр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg
в мире, колумнисты, аналитика, политика, израиль, европа, сша, обострение ситуации на ближнем востоке, хамас
в мире, колумнисты, аналитика, политика, израиль, европа, сша, обострение ситуации на ближнем востоке, хамас
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
В эти выходные в саудовском Эр-Рияде пройдут сразу два чрезвычайных международных саммита
Потому что творящаяся уже второй месяц расправа над Газой стала кризисом не только региональным, но и глобальным, причем как с постоянной опасностью эскалации, так и уже с практически гарантированными тяжелейшими последствиями, пишет колумнист
РИА Новости.
Ведь речь идет не просто об очередной кровавой бане на Ближнем Востоке, а о нарастающем конфликте западного и исламского миров.
"Золотого миллиарда" и двухмиллиардной мусульманской уммы: трех с половиной десятков государств с одной стороны и пятидесяти пяти — с другой? Да, но при этом конфликт Запада с исламом вписан еще и в более широкий конфликт Запада с Глобальным Югом (представляющим большинство человечества), а также в конфликт Запада с незападным миром (это уже Юг плюс Китай и Россия).
Палестинский вопрос уже три четверти века разделяет мир, но только сейчас он стал настолько явным символом разобщения Запада и остального человечества, потому что обнажил банкротство всей модели атлантической гегемонии.
Альтернативные атлантические модели мировой архитектуры безопасности находятся только в процессе строительства — это и ШОС (потенциально паназиатский), и БРИКС (потенциально общемировой).
Поэтому США пока еще могут пытаться играть по старым нотам: в Европе — по натовским, а на Ближнем Востоке опираться на собственное военное превосходство, одновременно используя свой любимый принцип "разделяй и властвуй". Кто и как может им противодействовать?
Россия и Китай однозначно против американской политики крышевания любых израильских безумств, но это лишь часть противоречий Москвы и Пекина с Вашингтоном. Бороться за Газу должны в первую очередь сами арабы и исламский мир — и именно их руководители собираются в эти выходные на саммите в Эр-Рияде.
Сначала сегодня пройдет встреча в верхах Лиги арабских государств — объединения 22 стран с общим населением в полмиллиарда. В ЛАГ входит и Государство Палестина, уничтожаемое сейчас Израилем, и кому, как не арабам, несколько раз воевавшим с Израилем за Палестину, вступиться за нее?
Да, с последней войны прошло уже полвека (с тех пор только Израиль позволял себе нападать на Ливан), да, с тех пор часть арабских стран (включая соседей — Египет и Иорданию) даже установила с Израилем дипломатические отношения, да, сейчас российское военное присутствие в регионе не сравнимо с советским, а американцы немало потрудились над тем, чтобы выставить главным врагом арабов Иран.
Но для того чтобы защитить палестинцев, арабским странам не нужно воевать с Израилем — нужно лишить его американского карт-бланша, безусловной поддержки. То есть вопрос решается в плоскости отношений арабов с США (и Западом в целом), а не на поле боя. Смогут ли арабы изменить позицию США?
Произраильская ориентация Вашингтона имеет очень глубокие причины и корни, и нынешняя американская элита не откажется от нее. Однако в той же Европе все далеко не так однозначно: большинство населения не поддерживает бомбежки Газы, а в некоторых странах руководящие кадры уже открыто говорят о необходимости призвать Израиль к ответу.
Более того, продолжение избиения палестинцев грозит европейским странам внутриполитическими проблемами. Местные мусульманские общины не готовы молчать и не протестовать. Переживающей экономические проблемы и втянутой в украинский конфликт Европе не хватало еще только массовых беспорядков и столкновений у себя дома.
То есть позиция Европы куда менее произраильская, и если она вскоре начнет настаивать на прекращении помощи Израилю в бойне, США будут вынуждены к ней прислушаться.
Потому что Америка не может сейчас просто так проигнорировать мнение Европы, особенно с учетом украинской ситуации, в которой атлантисты требуют от ЕС наращивать свою вовлеченность. Могут ли арабы повлиять на Европу? Конечно, могут, и не только потому, что они скупили Париж и Лондон.
Лига арабских государств может призвать к энергетическому эмбарго против тех стран, которые поддерживают Израиль, что однозначно сделает Европу миротворцем. Один только намек на повторение событий 1973 года (когда в ходе арабо-израильской войны страны ЛАГ ввели запрет на поставки нефти в западные страны) окажет огромное воздействие на Запад в целом.
Пока что саудовское руководство не хочет прибегать к подобному оружию, видимо, надеясь, что американцы и так смогут воздействовать на Израиль.
Ведь это же и в их интересах, похоже, рассуждает саудовский наследный принц Мухаммед: ни Байдену, ни США в целом сейчас действительно совершенно не нужна кровавая баня в Газе, с каждым днем уничтожающая остатки доверия и уважения к американцам в исламском мире.
Однако до сих пор Вашингтону не удалось практически ничего добиться от Нетаньяху, и нет никаких оснований думать, что американцы добровольно решат ужесточить свое неофициальное давление на Израиль.
А вот под угрозой конфликта с Европой (вследствие вероятности энергетического кризиса) Вашингтон вполне может пойти на оказание реального давления на Израиль. Которого будет вполне достаточно для того, чтобы Нетаньяху потерял власть, а бомбежки Газы остановились.
Но для этого Лига арабских государств должна занять жесткую и однозначную позицию, которая отвечает ее интересам — не только тактическим (спасению Газы), но и стратегическим (если говорить о весе арабов в новом, формирующемся постамериканском миропорядке). Арабы должны предъявить Западу ультиматум.
А если их поддержит еще и Организация исламского сотрудничества, чей саммит пройдет в Эр-Рияде в воскресенье, то все станет еще серьезнее. ОИС объединяет 55 государств с населением в два миллиарда — это весь исламский мир, включая Иран, Пакистан и Индонезию.
Статус наблюдателя в ОИС имеет, кстати, и Россия, потому что мы ведь являемся как евразийской и христианской, так отчасти и мусульманской страной. Так что сейчас от того, о чем договорятся в Эр-Рияде, зависит очень многое — не только жизни палестинцев в Газе, но и скорость, с которой будет идти процесс деамериканизации Ближнего Востока и деатлантизации всего миропорядка.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции