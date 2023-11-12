https://sputnik-georgia.ru/20231112/ekonomist-o-modernizatsii-tets-v-strane-polze-rossiyskikh-investitsiy-i-gazovom-soyuze-284153529.html

Экономист о модернизации ТЭЦ в стране, пользе российских инвестиций и газовом союзе

Экономист о модернизации ТЭЦ в стране, пользе российских инвестиций и газовом союзе

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на три года по итогам переговоров в Астане 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T08:30+0400

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владимир путин

касым-жомарт токаев

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Спасет ли Казахстан от энергодефицита строительство ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск? Чем для Казахстана выгодно сотрудничество с Россией? Сможет ли Россия помочь Астане восполнить дефицит газа? Об этом и не только смотрите в полной версии интервью с экономистом из Казахстана Рахимом Ошакбаевым.

казахстан

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мультимедиа, видео, экономика, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев , видео