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Экономист о модернизации ТЭЦ в стране, пользе российских инвестиций и газовом союзе
Экономист о модернизации ТЭЦ в стране, пользе российских инвестиций и газовом союзе
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на три года по итогам переговоров в Астане 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T08:30+0400
2023-11-12T08:30+0400
2023-11-12T08:30+0400
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Спасет ли Казахстан от энергодефицита строительство ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск? Чем для Казахстана выгодно сотрудничество с Россией? Сможет ли Россия помочь Астане восполнить дефицит газа? Об этом и не только смотрите в полной версии интервью с экономистом из Казахстана Рахимом Ошакбаевым.
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мультимедиа, видео, экономика, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев , видео
мультимедиа, видео, экономика, казахстан, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев , видео
Экономист о модернизации ТЭЦ в стране, пользе российских инвестиций и газовом союзе
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на три года по итогам переговоров в Астане
Спасет ли Казахстан от энергодефицита строительство ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск? Чем для Казахстана выгодно сотрудничество с Россией? Сможет ли Россия помочь Астане восполнить дефицит газа?
Об этом и не только смотрите в полной версии интервью с экономистом из Казахстана Рахимом Ошакбаевым.