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Гоблин об остановке финансирования Украины и обещаниях ЕС Киеву - видео
Гоблин об остановке финансирования Украины и обещаниях ЕС Киеву - видео
США - это государство-хищник, которое выживает только за счет грабежа других стран 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T15:27+0400
2023-11-12T15:27+0400
2023-11-12T20:27+0400
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Об этом в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил переводчик и Публицист Дмитрий Пучков. По его словам, Вашингтону наплевать на международное право и единственная его цель - напитывать мир ненавистью, чтобы зарабатывать на этом деньги и поддерживать свою таящую гегемонию. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, украина, киев, в мире, сша, видео
мультимедиа, видео, украина, киев, в мире, сша, видео
Гоблин об остановке финансирования Украины и обещаниях ЕС Киеву - видео
15:27 12.11.2023 (обновлено: 20:27 12.11.2023)
США - это государство-хищник, которое выживает только за счет грабежа других стран
Об этом в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил переводчик и Публицист Дмитрий Пучков.
По его словам, Вашингтону наплевать на международное право и единственная его цель - напитывать мир ненавистью, чтобы зарабатывать на этом деньги и поддерживать свою таящую гегемонию.
Подробнее смотрите в видео.