https://sputnik-georgia.ru/20231112/goblin-ob-ostanovke-finansirovaniya-ukrainy-i-obeschaniyakh-es-kievu---video-284156088.html

Гоблин об остановке финансирования Украины и обещаниях ЕС Киеву - видео

Гоблин об остановке финансирования Украины и обещаниях ЕС Киеву - видео

США - это государство-хищник, которое выживает только за счет грабежа других стран 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T15:27+0400

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Об этом в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил переводчик и Публицист Дмитрий Пучков. По его словам, Вашингтону наплевать на международное право и единственная его цель - напитывать мир ненавистью, чтобы зарабатывать на этом деньги и поддерживать свою таящую гегемонию. Подробнее смотрите в видео.

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