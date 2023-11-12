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Грузинская актриса попала в шорт-лист премии Европейской киноакадемии

Грузинская актриса попала в шорт-лист премии Европейской киноакадемии

Помимо грузинки в номинации представлены еще четыре актрисы 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинская актриса Эка Чавлеишвили попала в шорт-лист 36-й премии Европейской киноакадемии в номинации "Европейские актрисы", говорится на сайте премии. Премия European Film Awards присуждается за достижения европейского кинематографа. В этом году церемония награждения состоится 9 декабря в Берлине. Помимо грузинки в номинации представлены еще четыре актрисы: финская актриса Альма Пёвсти, английская актриса Мия МакКенна-Брюс, а также немецкие актрисы Леони Бенеш и Сандра Хюллер.Чавлеишвили номинирована на премию за работу в фильме "Дрозд дрозд ежевика", снятом по одноименному роману Тамты Мелашвили. Это произведение признано лучшим романом на главной литературной премии страны "Саба" в 2021 году.Главная героиня фильма – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в маленьком селе в Грузии, которая никогда не хотела мужа, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди ее односельчан. Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и думает о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью. Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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