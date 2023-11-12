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https://sputnik-georgia.ru/20231112/rossiyskie-avtomobili-aurus-nachali-sobirat-v-oae-284161646.html
Российские автомобили Aurus начали собирать в ОАЭ
Российские автомобили Aurus начали собирать в ОАЭ
Проект по сборке российских премиальных авто стартовал досрочно – изначально запустить его планировалось в следующем году 12.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборка люксовых седанов Aurus Senat началась в воскресенье на производственной площадке в Дубае, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant, сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Проект реализуется досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году. Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Дубае, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. В дальнейшем рассматриваются поставки автомобилей Aurus и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ – станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе. Aurus – первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus – ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество, россия, оаэ, дубай, ближний восток, денис мантуров, автомобили
новости, общество, россия, оаэ, дубай, ближний восток, денис мантуров, автомобили

Российские автомобили Aurus начали собирать в ОАЭ

19:25 12.11.2023 (обновлено: 19:56 12.11.2023)
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2023
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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Проект по сборке российских премиальных авто стартовал досрочно – изначально запустить его планировалось в следующем году
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборка люксовых седанов Aurus Senat началась в воскресенье на производственной площадке в Дубае, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant, сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat", – сказал он, отвечая на вопрос о запуске производства автомобилей Aurus в ОАЭ.

Проект реализуется досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году.
Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Дубае, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus.
В дальнейшем рассматриваются поставки автомобилей Aurus и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ – станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе.
Aurus – первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus – ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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