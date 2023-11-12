https://sputnik-georgia.ru/20231112/rossiyskie-avtomobili-aurus-nachali-sobirat-v-oae-284161646.html

Российские автомобили Aurus начали собирать в ОАЭ

Российские автомобили Aurus начали собирать в ОАЭ

Проект по сборке российских премиальных авто стартовал досрочно – изначально запустить его планировалось в следующем году 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T19:25+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборка люксовых седанов Aurus Senat началась в воскресенье на производственной площадке в Дубае, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant, сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Проект реализуется досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году. Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Дубае, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. В дальнейшем рассматриваются поставки автомобилей Aurus и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ – станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе. Aurus – первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus – ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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