https://sputnik-georgia.ru/20231113/284185673.html
Россия начала подготовку производства первых образцов истребителей Су-75 Checkmate
Россия начала подготовку производства первых образцов истребителей Су-75 Checkmate
Первую предсерийную (установочную) партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T18:30+0400
2023-11-13T18:30+0400
2023-11-13T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021. Первый опытный образец легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate создадут до конца 2025 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Как заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, производство нового типа самолетов пятого поколения повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90.По словам политика, первую предсерийную (установочную) партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").Истребитель Су-75 Checkmate в первую очередь разработан на экспорт. Интерес к самолёту проявляют страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, денис мантуров, истребитель
россия, новости, в мире, политика, денис мантуров, истребитель
Россия начала подготовку производства первых образцов истребителей Су-75 Checkmate
Первую предсерийную (установочную) партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году
ТБИЛИСИ, 13 ноя
– Sputnik.
В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости
в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.
Первый опытный образец легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate создадут до конца 2025 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, производство нового типа самолетов пятого поколения повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90.
"Производство нового типа боевых самолётов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России на фоне продолжающегося роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам политика, первую предсерийную (установочную) партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").
Истребитель Су-75 Checkmate в первую очередь разработан на экспорт. Интерес к самолёту проявляют страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.