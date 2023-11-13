https://sputnik-georgia.ru/20231113/284185673.html

Россия начала подготовку производства первых образцов истребителей Су-75 Checkmate

Россия начала подготовку производства первых образцов истребителей Су-75 Checkmate

Первую предсерийную (установочную) партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021. Первый опытный образец легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate создадут до конца 2025 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Как заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, производство нового типа самолетов пятого поколения повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90.По словам политика, первую предсерийную (установочную) партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").Истребитель Су-75 Checkmate в первую очередь разработан на экспорт. Интерес к самолёту проявляют страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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