https://sputnik-georgia.ru/20231113/agentstvo-molodezhi-c-2024-goda-zarabotaet-pri-minobrazovaniya-gruzii--284186277.html
Агентство молодежи c 2024 года заработает при Минобразования Грузии
Агентство молодежи c 2024 года заработает при Минобразования Грузии
В настоящее время молодежная политика подведомственна министерству культуры и спорта 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T19:15+0400
2023-11-13T19:15+0400
2023-11-13T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Правительство Грузии решило расширить полномочия министерства образования и науки за счет сокращения полномочий министерства культуры и спорта, связанных с делами молодежи, заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари. После внесения соответствующих изменений у ведомства будет новое название – министерство образования, науки и молодежи. Данное решение было принято исходя из того, что Минобразования своими программами, начиная с школы, заканчивая профессиональным и высшим образованием, включает и различные активности для молодежи. В состав министерства Агентство молодежи перейдет с 1 января 2024 года. Амилахвари обещает, что в ближайшее время представит обществу обновленный план действий. По его словам, вместе с политикой образования будут предложены познавательные программы и активности. Сервисы Агентства молодежи будут улучшены и усилены, отметил министр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, тбилиси
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, тбилиси
Агентство молодежи c 2024 года заработает при Минобразования Грузии
В настоящее время молодежная политика подведомственна министерству культуры и спорта
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Правительство Грузии решило расширить полномочия министерства образования и науки за счет сокращения полномочий министерства культуры и спорта, связанных с делами молодежи, заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари.
После внесения соответствующих изменений у ведомства будет новое название – министерство образования, науки и молодежи. Данное решение было принято исходя из того, что Минобразования своими программами, начиная с школы, заканчивая профессиональным и высшим образованием, включает и различные активности для молодежи.
"В целом в наших программах в министерстве мы и так охватываем политику образования и молодежи, поэтому мы считаем целесообразным, чтобы деятельность этого агентства продолжилась в министерстве образования и науки, исходя из того, что образование и политика молодежи близки", – заявил Амилахвари.
В состав министерства Агентство молодежи перейдет с 1 января 2024 года.
Амилахвари обещает, что в ближайшее время представит обществу обновленный план действий. По его словам, вместе с политикой образования будут предложены познавательные программы и активности.
Сервисы Агентства молодежи будут улучшены и усилены, отметил министр.