https://sputnik-georgia.ru/20231113/agentstvo-molodezhi-c-2024-goda-zarabotaet-pri-minobrazovaniya-gruzii--284186277.html

Агентство молодежи c 2024 года заработает при Минобразования Грузии

Агентство молодежи c 2024 года заработает при Минобразования Грузии

В настоящее время молодежная политика подведомственна министерству культуры и спорта 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T19:15+0400

2023-11-13T19:15+0400

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георгий амилахвари

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Правительство Грузии решило расширить полномочия министерства образования и науки за счет сокращения полномочий министерства культуры и спорта, связанных с делами молодежи, заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари. После внесения соответствующих изменений у ведомства будет новое название – министерство образования, науки и молодежи. Данное решение было принято исходя из того, что Минобразования своими программами, начиная с школы, заканчивая профессиональным и высшим образованием, включает и различные активности для молодежи. В состав министерства Агентство молодежи перейдет с 1 января 2024 года. Амилахвари обещает, что в ближайшее время представит обществу обновленный план действий. По его словам, вместе с политикой образования будут предложены познавательные программы и активности. Сервисы Агентства молодежи будут улучшены и усилены, отметил министр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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