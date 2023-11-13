https://sputnik-georgia.ru/20231113/den-edinstva-i-samootverzhennosti---premer-gruzii-o-dne-100-tysyach-muchenikov-284177467.html

День единства и самоотверженности – премьер Грузии о Дне 100 тысяч мучеников

День единства и самоотверженности – премьер Грузии о Дне 100 тысяч мучеников

Сто тысяч мучеников, погибших за веру, это пример того, как формировалась грузинская идентичность, отметил премьер 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T13:58+0400

2023-11-13T13:58+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. День 100 тысячи мучеников, убитых хорезмийцами в 1227 году в Тбилиси, это день веры и самоотверженности, говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Грузинский народ почти восемь столетий чтит память 100 тысяч мучеников, отдавших жизни за веру.По словам Гарибашвили, именно подобные примеры в истории Грузии формируют грузинскую идентичность, духовные ценности, укрепляют веру и любовь к родине. В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни – так были казнены более 100 тысяч человек, которые отказались это сделать. Он приказал снять купол Сионского храма и поставить вместо него собственный трон. Затем, по приказу Джалал-Эд-Дина, из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Христа Спасителя, уложили посреди моста через реку Мтквари (Кура) и, пригнав горожан, приказали пройти по мосту, попирая святыни. Тем, кто откажется от христианства и осквернит иконы, обещали даровать жизнь. Отвергавших это условие казнили. Так во имя веры тогда отдали свои жизни более 100 тысяч грузин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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