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День единства и самоотверженности – премьер Грузии о Дне 100 тысяч мучеников
День единства и самоотверженности – премьер Грузии о Дне 100 тысяч мучеников
Сто тысяч мучеников, погибших за веру, это пример того, как формировалась грузинская идентичность, отметил премьер 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T13:58+0400
2023-11-13T13:58+0400
2023-11-13T14:46+0400
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новости
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. День 100 тысячи мучеников, убитых хорезмийцами в 1227 году в Тбилиси, это день веры и самоотверженности, говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Грузинский народ почти восемь столетий чтит память 100 тысяч мучеников, отдавших жизни за веру.По словам Гарибашвили, именно подобные примеры в истории Грузии формируют грузинскую идентичность, духовные ценности, укрепляют веру и любовь к родине. В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни – так были казнены более 100 тысяч человек, которые отказались это сделать. Он приказал снять купол Сионского храма и поставить вместо него собственный трон. Затем, по приказу Джалал-Эд-Дина, из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Христа Спасителя, уложили посреди моста через реку Мтквари (Кура) и, пригнав горожан, приказали пройти по мосту, попирая святыни. Тем, кто откажется от христианства и осквернит иконы, обещали даровать жизнь. Отвергавших это условие казнили. Так во имя веры тогда отдали свои жизни более 100 тысяч грузин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
День единства и самоотверженности – премьер Грузии о Дне 100 тысяч мучеников
13:58 13.11.2023 (обновлено: 14:46 13.11.2023)
Сто тысяч мучеников, погибших за веру, это пример того, как формировалась грузинская идентичность, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. День 100 тысячи мучеников, убитых хорезмийцами в 1227 году в Тбилиси, это день веры и самоотверженности, говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Грузинский народ почти восемь столетий чтит память 100 тысяч мучеников, отдавших жизни за веру.
"Для каждого грузина 13 ноября является днем веры, единства, самоотверженности ради родины – почти 800 лет прошло с того дня, когда 100 тысяч грузин отдали свою жизнь ради защиты веры. В истории сложно найти такое удивительное явление внутренней стойкости и веры", – говорится в сообщении премьер-министра.
По словам Гарибашвили, именно подобные примеры в истории Грузии формируют грузинскую идентичность, духовные ценности, укрепляют веру и любовь к родине.
"Поздравляю с этим великим праздником – с Днем 100 тысяч грузинских мучеников. Вечная слава нашим героям", – отмечено в сообщении главы правительства.
В 1226 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни – так были казнены более 100 тысяч человек, которые отказались это сделать.
Он приказал снять купол Сионского храма и поставить вместо него собственный трон. Затем, по приказу Джалал-Эд-Дина, из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Христа Спасителя, уложили посреди моста через реку Мтквари (Кура) и, пригнав горожан, приказали пройти по мосту, попирая святыни.
Тем, кто откажется от христианства и осквернит иконы, обещали даровать жизнь. Отвергавших это условие казнили. Так во имя веры тогда отдали свои жизни более 100 тысяч грузин.