Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото
В двух километрах от города Кутаиси расположен монастырский комплекс Гелати, который является одним из важнейших культурных и духовных памятников Грузии.
В двух километрах от города Кутаиси расположен монастырский комплекс Гелати, который является одним из важнейших культурных и духовных памятников Грузии.
В состав комплекса входят главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия и ворота.
В состав комплекса входят главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия и ворота.
По одной из версий, слово "Гелати" происходит от греческого "генефлия", что означает "рождение".
По одной из версий, слово "Гелати" происходит от греческого "генефлия", что означает "рождение".
В этом есть логика, так как храм посвящен рождению Богородицы.
В этом есть логика, так как храм посвящен рождению Богородицы.
Главный собор начали строить в 1006 году по приказу царя Давида Строителя.
Главный собор начали строить в 1006 году по приказу царя Давида Строителя.
Но закончилось его возведение лишь к 1125 году.
Но закончилось его возведение лишь к 1125 году.
Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры.
Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры.
Уникальность этого храма в том, что здесь сохранились мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII веками.
Уникальность этого храма в том, что здесь сохранились мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII веками.
Гелати также является усыпальницей грузинских царей.
Гелати также является усыпальницей грузинских царей.
Сейчас главный собор переживает свои тяжелые времена.
Сейчас главный собор переживает свои тяжелые времена.
Ремонт перекрытия рукавов и придела храма провели по неправильной методике и некачественными материалами.
Ремонт перекрытия рукавов и придела храма провели по неправильной методике и некачественными материалами.
В результате в Гелати стала протекать крыша.
В результате в Гелати стала протекать крыша.
К 2021 году стенная роспись оказалась в плачевном состоянии.
К 2021 году стенная роспись оказалась в плачевном состоянии.
В настоящее время в Гелати работает группа реставраторов, которая исследует настенную роспись и подробно описывает проблему памятника.
В настоящее время в Гелати работает группа реставраторов, которая исследует настенную роспись и подробно описывает проблему памятника.
На основании собранного материала будет определен план спасения величайшего культурного и духовного наследия Грузии.
На основании собранного материала будет определен план спасения величайшего культурного и духовного наследия Грузии.