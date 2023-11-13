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https://sputnik-georgia.ru/20231113/dostoprimechatelnosti-gruzii-unikalnyy-kompleks-gelati---foto-284173097.html
Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото
Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото
Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит этот монастырский средневековый... 13.11.2023, Sputnik Грузия
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Грузинский архитектурный ансамбль, важнейший центр грузинской культуры средневековья, резиденция Патриарха со второй половины XVI века до 1814 года, усыпальница грузинских царей, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994) – это все о монастырском комплексе Гелати.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото

Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото

13:12 13.11.2023 (обновлено: 13:28 13.11.2023)
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Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит этот монастырский средневековый комплекс сегодня
Грузинский архитектурный ансамбль, важнейший центр грузинской культуры средневековья, резиденция Патриарха со второй половины XVI века до 1814 года, усыпальница грузинских царей, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994) – это все о монастырском комплексе Гелати.
© photo: Sputnik / Stringer

В двух километрах от города Кутаиси расположен монастырский комплекс Гелати, который является одним из важнейших культурных и духовных памятников Грузии.

В двух километрах от города Кутаиси расположен монастырский комплекс Гелати, который является одним из важнейших культурных и духовных памятников Грузии. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В двух километрах от города Кутаиси расположен монастырский комплекс Гелати, который является одним из важнейших культурных и духовных памятников Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

В состав комплекса входят главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия и ворота.

В состав комплекса входят главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия и ворота. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

В состав комплекса входят главный собор Успения Богородицы, церковь Святого Георгия, церковь Святого Николая, колокольня, академия и ворота.

© photo: Sputnik / Stringer

По одной из версий, слово "Гелати" происходит от греческого "генефлия", что означает "рождение".

По одной из версий, слово &quot;Гелати&quot; происходит от греческого &quot;генефлия&quot;, что означает &quot;рождение&quot;. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

По одной из версий, слово "Гелати" происходит от греческого "генефлия", что означает "рождение".

© photo: Sputnik / Stringer

В этом есть логика, так как храм посвящен рождению Богородицы.

В этом есть логика, так как храм посвящен рождению Богородицы. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

В этом есть логика, так как храм посвящен рождению Богородицы.

© photo: Sputnik / Stringer

Главный собор начали строить в 1006 году по приказу царя Давида Строителя.

Главный собор начали строить в 1006 году по приказу царя Давида Строителя. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Главный собор начали строить в 1006 году по приказу царя Давида Строителя.

© photo: Sputnik / Stringer

Но закончилось его возведение лишь к 1125 году.

Но закончилось его возведение лишь к 1125 году. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но закончилось его возведение лишь к 1125 году.

© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры.

Комплекс Гелати является символом &quot;Золотого века&quot; Грузии – начала новой эры. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры.

© photo: Sputnik / Stringer

Уникальность этого храма в том, что здесь сохранились мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII веками.

Уникальность этого храма в том, что здесь сохранились мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII веками. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Уникальность этого храма в том, что здесь сохранились мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII веками.

© photo: Sputnik / Stringer

Гелати также является усыпальницей грузинских царей.

Гелати также является усыпальницей грузинских царей. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Гелати также является усыпальницей грузинских царей.

© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас главный собор переживает свои тяжелые времена.

Сейчас главный собор переживает свои тяжелые времена. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас главный собор переживает свои тяжелые времена.

© photo: Sputnik / Stringer

Ремонт перекрытия рукавов и придела храма провели по неправильной методике и некачественными материалами.

Ремонт перекрытия рукавов и придела храма провели по неправильной методике и некачественными материалами. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Ремонт перекрытия рукавов и придела храма провели по неправильной методике и некачественными материалами.

© photo: Sputnik / Stringer

В результате в Гелати стала протекать крыша.

В результате в Гелати стала протекать крыша. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

В результате в Гелати стала протекать крыша.

© photo: Sputnik / Stringer

К 2021 году стенная роспись оказалась в плачевном состоянии.

К 2021 году стенная роспись оказалась в плачевном состоянии. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

К 2021 году стенная роспись оказалась в плачевном состоянии.

© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время в Гелати работает группа реставраторов, которая исследует настенную роспись и подробно описывает проблему памятника.

В настоящее время в Гелати работает группа реставраторов, которая исследует настенную роспись и подробно описывает проблему памятника. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время в Гелати работает группа реставраторов, которая исследует настенную роспись и подробно описывает проблему памятника.

© photo: Sputnik / Stringer

На основании собранного материала будет определен план спасения величайшего культурного и духовного наследия Грузии.

На основании собранного материала будет определен план спасения величайшего культурного и духовного наследия Грузии. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

На основании собранного материала будет определен план спасения величайшего культурного и духовного наследия Грузии.

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