https://sputnik-georgia.ru/20231113/dostoprimechatelnosti-gruzii-unikalnyy-kompleks-gelati---foto-284173097.html

Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото

Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото

Комплекс Гелати является символом "Золотого века" Грузии – начала новой эры. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит этот монастырский средневековый... 13.11.2023, Sputnik Грузия

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Грузинский архитектурный ансамбль, важнейший центр грузинской культуры средневековья, резиденция Патриарха со второй половины XVI века до 1814 года, усыпальница грузинских царей, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994) – это все о монастырском комплексе Гелати.

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