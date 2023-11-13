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Грузин преодолел самый трудный велосипедный челлендж в мире и "покорил" Эверест
Грузин преодолел самый трудный велосипедный челлендж в мире и "покорил" Эверест
Международный вызов подразумевает не подъем на Эверест с помощью велосипеда, а преодоление общих подъемов на высоту Эвереста 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T19:38+0400
2023-11-13T19:38+0400
2023-11-13T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский велосипедист Георгий Гобадзе принял участие в "Эверест челлендже" (Everesting), по условиям которого требовалось заехать на велосипеде на высоту Эвереста в любой точке земного шара, сообщается на странице ProCycling in Georgia в соцсети. Гобадзе справился с заданием в греческом городе Эдесса. Спортсмен проехал 245 километров за 14 часов 30 минут и набрал 9 000 метров высоты. Он стартовал в 4 утра и справился с задачей несмотря на плохую погоду и дождь. В ProCycling in Georgia подчеркнули, что это международный вызов, который подразумевает не подъем на Эверест с помощью велосипеда (что невозможно), а преодоление общих подъемов на высоту Эвереста (8 849 метров над уровнем моря). Everesting – самый трудный велосипедный челлендж в мире. В 1994 году Джордж Маллори (внук британского альпиниста) десять раз покорил гору Донна Буанг в Австралии на велосипеде, преодолев 8 848 метров. Вдохновившись его результатом, клуб велосипедистов из Мельбурна – HELLS 500 – сделал такой подъем официальным челленджом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, австралия
грузия, новости, общество, австралия
Грузин преодолел самый трудный велосипедный челлендж в мире и "покорил" Эверест
Международный вызов подразумевает не подъем на Эверест с помощью велосипеда, а преодоление общих подъемов на высоту Эвереста
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский велосипедист Георгий Гобадзе принял участие в "Эверест челлендже" (Everesting), по условиям которого требовалось заехать на велосипеде на высоту Эвереста в любой точке земного шара, сообщается на странице ProCycling in Georgia в соцсети.
Гобадзе справился с заданием в греческом городе Эдесса. Спортсмен проехал 245 километров за 14 часов 30 минут и набрал 9 000 метров высоты. Он стартовал в 4 утра и справился с задачей несмотря на плохую погоду и дождь.
В ProCycling in Georgia подчеркнули, что это международный вызов, который подразумевает не подъем на Эверест с помощью велосипеда (что невозможно), а преодоление общих подъемов на высоту Эвереста (8 849 метров над уровнем моря).
Everesting – самый трудный велосипедный челлендж в мире. В 1994 году Джордж Маллори (внук британского альпиниста) десять раз покорил гору Донна Буанг в Австралии на велосипеде, преодолев 8 848 метров. Вдохновившись его результатом, клуб велосипедистов из Мельбурна – HELLS 500 – сделал такой подъем официальным челленджом.