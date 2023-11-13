https://sputnik-georgia.ru/20231113/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-po-regionam-284189309.html
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 14 ноября будет дождь и усилится ветер 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T21:17+0400
2023-11-13T21:17+0400
2023-11-13T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют дождь в большинстве районов Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии 14 ноября, а с 15 ноября ожидается теплая погода без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси температура воздуха 14-15 ноября прогреется до 21 градуса тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 14 ноября будет дождь и усилится ветер. А с 15 ноября погода вновь будет ясной, температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается дождь 14 ноября. В среду, 15 ноября, погода будет ясной, воздух прогреется до 22 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) также ожидается дождь. Погода прояснится 15 ноября, и температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла. Дожди ждут и в высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро), где погода также прояснится 15 ноября. Температура воздуха достигнет 9-11 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) днем 14 ноября местами ожидается дождь. 15 ноября погода будет ясной, воздух прогреется до 22 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) днем 14 ноября возможен местами дождь, а 15 ноября погода вновь прояснится. Температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются местами осадки 14 ноября. На следующий день, 15 ноября, погода будет ясной. Температура воздуха прогреется до 14-16 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также местами ожидаются осадки. А 15 числа погода ожидается безоблачной. Температура воздуха прогреется до 8-10 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, батуми, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, батуми, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков по регионам
21:17 13.11.2023 (обновлено: 21:42 13.11.2023)
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 14 ноября будет дождь и усилится ветер
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют дождь в большинстве районов Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии 14 ноября, а с 15 ноября ожидается теплая погода без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси температура воздуха 14-15 ноября прогреется до 21 градуса тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 14 ноября будет дождь и усилится ветер. А с 15 ноября погода вновь будет ясной, температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла.
В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается дождь 14 ноября. В среду, 15 ноября, погода будет ясной, воздух прогреется до 22 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) также ожидается дождь. Погода прояснится 15 ноября, и температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла.
Дожди ждут и в высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро), где погода также прояснится 15 ноября. Температура воздуха достигнет 9-11 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) днем 14 ноября местами ожидается дождь. 15 ноября погода будет ясной, воздух прогреется до 22 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) днем 14 ноября возможен местами дождь, а 15 ноября погода вновь прояснится. Температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются местами осадки 14 ноября. На следующий день, 15 ноября, погода будет ясной. Температура воздуха прогреется до 14-16 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также местами ожидаются осадки. А 15 числа погода ожидается безоблачной. Температура воздуха прогреется до 8-10 градусов тепла.