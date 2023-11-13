Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231113/krupneyshiy-natsionalnyy-park-gruzii-stal-bolee-zaschischen-ot-pozharov-284174871.html
Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров
Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров
В августе 2022 года в Боржомском ущелье от пожара пострадала территория более чем в 180 га 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T12:10+0400
2023-11-13T12:59+0400
грузия
новости
общество
южная корея
агентство охраняемых территорий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284172944_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6d86ca7e18e5540ca6b7e8b0bf6595da.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Служба национальных парков Южной Кореи передала четыре пожарные машины, которые будут использованы для крупнейшего национального парка Грузии – Боржоми-Харагаульского, который считается одним из самых уязвимых мест в плане возникновения пожаров, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии. Пожарная техника передана в рамках меморандума, оформленного с Агентством охраняемых территорий Грузии и Службой национальных парков Южной Кореи. В рамках меморандума, Грузия также получила дрон, который активно будет использован для мониторинга биомногообразия. Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
южная корея
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284172944_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_766cd11cedb15e199cf87e0a04305e7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, южная корея, агентство охраняемых территорий
грузия, новости, общество, южная корея, агентство охраняемых территорий

Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров

12:10 13.11.2023 (обновлено: 12:59 13.11.2023)
© Agency of Protected Areas of GeorgiaЮжная Корея передала Грузии пожарные машины
Южная Корея передала Грузии пожарные машины - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2023
© Agency of Protected Areas of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
В августе 2022 года в Боржомском ущелье от пожара пострадала территория более чем в 180 га
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Служба национальных парков Южной Кореи передала четыре пожарные машины, которые будут использованы для крупнейшего национального парка Грузии – Боржоми-Харагаульского, который считается одним из самых уязвимых мест в плане возникновения пожаров, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии.
Пожарная техника передана в рамках меморандума, оформленного с Агентством охраняемых территорий Грузии и Службой национальных парков Южной Кореи.

"В рамках меморандума мы осуществили не один важный проект в течение этого периода. Хочу сказать, что они нам очень помогают как в плане опыта и знаний, так и в плане предоставления технического оснащения", – заявил замминистра охраны окружающей среды Грузии Юрий Нозадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

В рамках меморандума, Грузия также получила дрон, который активно будет использован для мониторинга биомногообразия.

"Я рада, что у нас есть возможность передать Агентству охраны окружающей среды пожарные машины, благодаря которым, я очень надеюсь, еще больше удастся защитить и сохранить уникальную природу Грузии", – отметила исполнительный директор направления консервации Службы национальных парков Южной Кореи Янг-Лим Сон.

Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0