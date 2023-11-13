https://sputnik-georgia.ru/20231113/krupneyshiy-natsionalnyy-park-gruzii-stal-bolee-zaschischen-ot-pozharov-284174871.html

Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров

Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров

В августе 2022 года в Боржомском ущелье от пожара пострадала территория более чем в 180 га 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Служба национальных парков Южной Кореи передала четыре пожарные машины, которые будут использованы для крупнейшего национального парка Грузии – Боржоми-Харагаульского, который считается одним из самых уязвимых мест в плане возникновения пожаров, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии. Пожарная техника передана в рамках меморандума, оформленного с Агентством охраняемых территорий Грузии и Службой национальных парков Южной Кореи. В рамках меморандума, Грузия также получила дрон, который активно будет использован для мониторинга биомногообразия. Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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