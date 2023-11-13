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Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров
Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров
В августе 2022 года в Боржомском ущелье от пожара пострадала территория более чем в 180 га 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T12:10+0400
2023-11-13T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Служба национальных парков Южной Кореи передала четыре пожарные машины, которые будут использованы для крупнейшего национального парка Грузии – Боржоми-Харагаульского, который считается одним из самых уязвимых мест в плане возникновения пожаров, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии. Пожарная техника передана в рамках меморандума, оформленного с Агентством охраняемых территорий Грузии и Службой национальных парков Южной Кореи. В рамках меморандума, Грузия также получила дрон, который активно будет использован для мониторинга биомногообразия. Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, южная корея, агентство охраняемых территорий
грузия, новости, общество, южная корея, агентство охраняемых территорий
Крупнейший национальный парк Грузии стал более защищен от пожаров
12:10 13.11.2023 (обновлено: 12:59 13.11.2023)
В августе 2022 года в Боржомском ущелье от пожара пострадала территория более чем в 180 га
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Служба национальных парков Южной Кореи передала четыре пожарные машины, которые будут использованы для крупнейшего национального парка Грузии – Боржоми-Харагаульского, который считается одним из самых уязвимых мест в плане возникновения пожаров, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии.
Пожарная техника передана в рамках меморандума, оформленного с Агентством охраняемых территорий Грузии и Службой национальных парков Южной Кореи.
"В рамках меморандума мы осуществили не один важный проект в течение этого периода. Хочу сказать, что они нам очень помогают как в плане опыта и знаний, так и в плане предоставления технического оснащения", – заявил замминистра охраны окружающей среды Грузии Юрий Нозадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".
В рамках меморандума, Грузия также получила дрон, который активно будет использован для мониторинга биомногообразия.
"Я рада, что у нас есть возможность передать Агентству охраны окружающей среды пожарные машины, благодаря которым, я очень надеюсь, еще больше удастся защитить и сохранить уникальную природу Грузии", – отметила исполнительный директор направления консервации Службы национальных парков Южной Кореи Янг-Лим Сон.
Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.