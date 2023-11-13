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Кто последний в ЕС?

Кто последний в ЕС?

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T12:45+0400

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грузия - евросоюз

евросоюз

ес отменил визы для грузии

грузия

политика

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На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС.

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грузия - евросоюз, евросоюз, ес отменил визы для грузии, грузия, политика