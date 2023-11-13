https://sputnik-georgia.ru/20231113/kto-posledniy-v-es--284175010.html
Кто последний в ЕС?
Кто последний в ЕС?
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T12:45+0400
2023-11-13T12:45+0400
2023-11-13T13:03+0400
карикатуры
грузия - евросоюз
евросоюз
ес отменил визы для грузии
грузия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284173930_0:0:1205:677_1920x0_80_0_0_ff5b24f3a6b9530ab30947ec1ac43a41.jpg
На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284173930_0:0:903:677_1920x0_80_0_0_f0fcd592999da8e545f77cdd320eeee7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия - евросоюз, евросоюз, ес отменил визы для грузии, грузия, политика
грузия - евросоюз, евросоюз, ес отменил визы для грузии, грузия, политика
Кто последний в ЕС?
12:45 13.11.2023 (обновлено: 13:03 13.11.2023)
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов
На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС.