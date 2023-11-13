https://sputnik-georgia.ru/20231113/mer-tbilisi-obeschaet-uluchshit-pitanie-v-besplatnykh-stolovykh-stolitsy-284183755.html
Мэр Тбилиси обещает улучшить питание в бесплатных столовых столицы
Мэр Тбилиси обещает улучшить питание в бесплатных столовых столицы
В настоящее время в Тбилиси действуют 63 бесплатных столовых, где питаются 38 тысяч человек 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T16:54+0400
2023-11-13T16:54+0400
2023-11-13T16:59+0400
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каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает поэтапно улучшить качество питания в бесплатных столовых столицы, об этом градоначальник заявил в беседе с журналистами. В каждом районе грузинской столицы функционируют бесплатные столовые для социально незащищенных, где нуждающиеся могут поесть или забрать еду с собой. По словам мэра, делается все для того, чтобы граждане в этой стране могли жить достойно. Как отметил Каладзе, по сравнению с предыдущими годами питание в бесплатных столовых значительно улучшено, и этот процесс продолжится и в будущем. По информации мэрии, в настоящее время в Тбилиси действуют 63 бесплатных столовых, где питаются 38 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, бесплатные столовые
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, бесплатные столовые
Мэр Тбилиси обещает улучшить питание в бесплатных столовых столицы
16:54 13.11.2023 (обновлено: 16:59 13.11.2023)
В настоящее время в Тбилиси действуют 63 бесплатных столовых, где питаются 38 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает поэтапно улучшить качество питания в бесплатных столовых столицы, об этом градоначальник заявил в беседе с журналистами.
В каждом районе грузинской столицы функционируют бесплатные столовые для социально незащищенных, где нуждающиеся могут поесть или забрать еду с собой.
По словам мэра, делается все для того, чтобы граждане в этой стране могли жить достойно. Как отметил Каладзе, по сравнению с предыдущими годами питание в бесплатных столовых значительно улучшено, и этот процесс продолжится и в будущем.
"Я заявляю с полной ответственностью, если хотите, давайте сравним, как питались в бесплатных столовых раньше и как питаются сегодня. Хорошо сделать больше, но у всего свое время. Поэтапно мы улучшаем положение для того, чтобы в этой стране каждый гражданин мог достойно жить", – заявил Каладзе.
По информации мэрии, в настоящее время в Тбилиси действуют 63 бесплатных столовых, где питаются 38 тысяч человек.