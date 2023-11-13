https://sputnik-georgia.ru/20231113/narodnye-primety-na-osennie-kuzminki-2023-chto-nelzya-delat-14-noyabrya-284177766.html

Народные приметы на Осенние кузьминки 2023: что нельзя делать 14 ноября?

Народные приметы на Осенние кузьминки 2023: что нельзя делать 14 ноября?

Православная церковь 14 ноября поминает бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Азийских, а также их мать – преподобную Феодотию, живших не позднее IV... 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T14:40+0400

2023-11-13T14:40+0400

2023-11-13T14:50+0400

справки

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/07/284035995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4bd31d933a62d4502943511234cafda.jpg

В народном календаре 14 ноября называют Осенние кузьминки, или Курячий праздник, так как именно в этот день отмечали куриные именины. Что нельзя делать на Осенние кузьминки и о народных приметах 14 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Осенние кузьминки заниматься рукоделием, в том числе шить и вязать – могут возникнуть проблемы со зрением. Нельзя 14 ноября делать спонтанные, необдуманные покупки, то есть тратить деньги на ненужные вещи – по приметам это сулит финансовые проблемы. Съесть на Осенние кузьминки курятину – хорошая примета, куры весь год будут хорошо нестись. Смотреть 14 ноября в глаза малоимущим или подавать милостыню нельзя – по приметам можно привлечь неудачи и проблемы. Народные приметы По народным приметам зима будет суровой, а урожай скудным, если деревья на Осенние кузьминки не сбросили листву полностью. Зима будет теплой, если на Осенние кузьминки погода стоит теплая и солнечная, а если 14 ноября повалит снег – это верная примета, что река весной разольется. Осадки будут продолжительными, если куры от дождя не прячутся, а если петух на одной ноге стоит — это примета, что морозы скоро нагрянут. По народным приметам морозов не предвидится до начала декабря, если дороги грязью развезло, а если реки льдом покрылись, значит уже до самой весны не вскроются. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , общество