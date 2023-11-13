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Народные приметы на Осенние кузьминки 2023: что нельзя делать 14 ноября?
Народные приметы на Осенние кузьминки 2023: что нельзя делать 14 ноября?
Православная церковь 14 ноября поминает бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Азийских, а также их мать – преподобную Феодотию, живших не позднее IV... 13.11.2023, Sputnik Грузия
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В народном календаре 14 ноября называют Осенние кузьминки, или Курячий праздник, так как именно в этот день отмечали куриные именины. Что нельзя делать на Осенние кузьминки и о народных приметах 14 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Осенние кузьминки заниматься рукоделием, в том числе шить и вязать – могут возникнуть проблемы со зрением. Нельзя 14 ноября делать спонтанные, необдуманные покупки, то есть тратить деньги на ненужные вещи – по приметам это сулит финансовые проблемы. Съесть на Осенние кузьминки курятину – хорошая примета, куры весь год будут хорошо нестись. Смотреть 14 ноября в глаза малоимущим или подавать милостыню нельзя – по приметам можно привлечь неудачи и проблемы. Народные приметы По народным приметам зима будет суровой, а урожай скудным, если деревья на Осенние кузьминки не сбросили листву полностью. Зима будет теплой, если на Осенние кузьминки погода стоит теплая и солнечная, а если 14 ноября повалит снег – это верная примета, что река весной разольется. Осадки будут продолжительными, если куры от дождя не прячутся, а если петух на одной ноге стоит — это примета, что морозы скоро нагрянут. По народным приметам морозов не предвидится до начала декабря, если дороги грязью развезло, а если реки льдом покрылись, значит уже до самой весны не вскроются. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , общество
справки , общество

Народные приметы на Осенние кузьминки 2023: что нельзя делать 14 ноября?

14:40 13.11.2023 (обновлено: 14:50 13.11.2023)
© AFP 2023 / Andrej Ivanov Осень в Канаде
Осень в Канаде - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / Andrej Ivanov
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Православная церковь 14 ноября поминает бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Азийских, а также их мать – преподобную Феодотию, живших не позднее IV века
В народном календаре 14 ноября называют Осенние кузьминки, или Курячий праздник, так как именно в этот день отмечали куриные именины.
Что нельзя делать на Осенние кузьминки и о народных приметах 14 ноября, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам нельзя на Осенние кузьминки заниматься рукоделием, в том числе шить и вязать – могут возникнуть проблемы со зрением.
Нельзя 14 ноября делать спонтанные, необдуманные покупки, то есть тратить деньги на ненужные вещи – по приметам это сулит финансовые проблемы.
Съесть на Осенние кузьминки курятину – хорошая примета, куры весь год будут хорошо нестись.
Смотреть 14 ноября в глаза малоимущим или подавать милостыню нельзя – по приметам можно привлечь неудачи и проблемы.

Народные приметы

По народным приметам зима будет суровой, а урожай скудным, если деревья на Осенние кузьминки не сбросили листву полностью.
Зима будет теплой, если на Осенние кузьминки погода стоит теплая и солнечная, а если 14 ноября повалит снег – это верная примета, что река весной разольется.
Осадки будут продолжительными, если куры от дождя не прячутся, а если петух на одной ноге стоит — это примета, что морозы скоро нагрянут.
По народным приметам морозов не предвидится до начала декабря, если дороги грязью развезло, а если реки льдом покрылись, значит уже до самой весны не вскроются.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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