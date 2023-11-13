https://sputnik-georgia.ru/20231113/oskorblenie-i-neznanie-arifmetiki--deputat-o-svezhem-reytinge-partiy-v-gruzii-284179390.html

Оскорбление и незнание арифметики – депутат о свежем рейтинге партий в Грузии

Оскорбление и незнание арифметики – депутат о свежем рейтинге партий в Грузии

В исследовании общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101% 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T15:27+0400

2023-11-13T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Целью заказанного оппозиционным телеканалом "Формула" исследования общественного мнения в Грузии является введение населения в заблуждение: в нем даже цифры не сходятся, сказал депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури журналистам.В исследовании общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101%. В частности, с 3% до 2% был сокращен рейтинг партии "Альянс патриотов Грузии", которая всегда выступала за налаживание отношений с Россией и в прошлом не раз оказывала поддержку "Грузинской мечте". У "Грузинской мечты" в этом исследовании 37%, а у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" – 21%. По его словам, те, кто работал над исследованием, не утрудились даже правильно сложить их же придуманные цифры. "В действительности эти люди так бессовестны, что даже не утруждаются элементарно потренироваться в арифметике. Раз уж они что-то пишут или калякают, пусть хотя бы возьмут на себя ответственность и правильно суммируют математически, чтобы не запутаться и не потеряться в своих же цифрах", – сказал Гудушаури.Основателем оппозиционного телеканала "Формула", который заказал исследование общественного мнения в Грузии международной исследовательской компании Edison Research, является находящийся в розыске экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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