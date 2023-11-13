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Оскорбление и незнание арифметики – депутат о свежем рейтинге партий в Грузии
Оскорбление и незнание арифметики – депутат о свежем рейтинге партий в Грузии
В исследовании общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101% 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T15:27+0400
2023-11-13T15:27+0400
2023-11-13T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Целью заказанного оппозиционным телеканалом "Формула" исследования общественного мнения в Грузии является введение населения в заблуждение: в нем даже цифры не сходятся, сказал депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури журналистам.В исследовании общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101%. В частности, с 3% до 2% был сокращен рейтинг партии "Альянс патриотов Грузии", которая всегда выступала за налаживание отношений с Россией и в прошлом не раз оказывала поддержку "Грузинской мечте". У "Грузинской мечты" в этом исследовании 37%, а у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" – 21%. По его словам, те, кто работал над исследованием, не утрудились даже правильно сложить их же придуманные цифры. "В действительности эти люди так бессовестны, что даже не утруждаются элементарно потренироваться в арифметике. Раз уж они что-то пишут или калякают, пусть хотя бы возьмут на себя ответственность и правильно суммируют математически, чтобы не запутаться и не потеряться в своих же цифрах", – сказал Гудушаури.Основателем оппозиционного телеканала "Формула", который заказал исследование общественного мнения в Грузии международной исследовательской компании Edison Research, является находящийся в розыске экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, альянс патриотов грузии
политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, альянс патриотов грузии
Оскорбление и незнание арифметики – депутат о свежем рейтинге партий в Грузии
15:27 13.11.2023 (обновлено: 15:32 13.11.2023)
В исследовании общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101%
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Целью заказанного оппозиционным телеканалом "Формула" исследования общественного мнения в Грузии является введение населения в заблуждение: в нем даже цифры не сходятся, сказал депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури журналистам.
В исследовании общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101%. В частности, с 3% до 2% был сокращен рейтинг партии "Альянс патриотов Грузии", которая всегда выступала за налаживание отношений с Россией и в прошлом не раз оказывала поддержку "Грузинской мечте". У "Грузинской мечты" в этом исследовании 37%, а у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" – 21%.
"Они в очередной раз хотели пустить пыль в глаза и нанести обществу оскорбление, якобы проводят какое-то исследование", – сказал Гудушаури.
По его словам, те, кто работал над исследованием, не утрудились даже правильно сложить их же придуманные цифры.
"В действительности эти люди так бессовестны, что даже не утруждаются элементарно потренироваться в арифметике. Раз уж они что-то пишут или калякают, пусть хотя бы возьмут на себя ответственность и правильно суммируют математически, чтобы не запутаться и не потеряться в своих же цифрах", – сказал Гудушаури.
Основателем оппозиционного телеканала "Формула", который заказал исследование общественного мнения в Грузии международной исследовательской компании Edison Research, является находящийся в розыске экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны.