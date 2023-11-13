https://sputnik-georgia.ru/20231113/pochemu-britanskogo-konsultanta-oppozitsii-ne-vpustili-v-gruziyu---otvet-zamministra-284185218.html

Почему британского консультанта оппозиции не впустили в Грузию – ответ замминистра

Почему британского консультанта оппозиции не впустили в Грузию – ответ замминистра

Причина, по которой гражданина Британии не впустили в Грузию, неизвестна 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T17:45+0400

2023-11-13T17:45+0400

2023-11-13T18:03+0400

политика

грузия

новости

единое национальное движение

леван хабеишвили

партия "стратегия агмашенебели"

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тысячи людей ежедневно пересекают границу Грузии, естественно, невозможно знать личные дела каждого, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, комментируя отказ во въезде в страну британскому консультанту оппозиционных партий Бену Маллету. Иностранному консультанту партий "Стратегия Агмашенебели" и "Единое национальное движение", гражданину Великобритании Бену Маллету не разрешили въезд в страну, причина решения неизвестна. По словам председателя "Нацдвижения" Левана Хабеишвили, Маллет в прошлом уже бывал в Грузии, в том числе и несколько недель назад. Британский специалист консультирует партии, в том числе, и по вопросу предстоящих парламентских выборов 2024 года. По его словам, это стандартная процедура, когда человека проверяют и изучают при въезде, а в конкретном случае бывают обстоятельства, когда решение, пускать или нет человека в страну, принимает уполномоченный сотрудник. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, партия "стратегия агмашенебели"