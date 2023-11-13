https://sputnik-georgia.ru/20231113/pochemu-britanskogo-konsultanta-oppozitsii-ne-vpustili-v-gruziyu---otvet-zamministra-284185218.html
Почему британского консультанта оппозиции не впустили в Грузию – ответ замминистра
Почему британского консультанта оппозиции не впустили в Грузию – ответ замминистра
Причина, по которой гражданина Британии не впустили в Грузию, неизвестна 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T17:45+0400
2023-11-13T17:45+0400
2023-11-13T18:03+0400
политика
грузия
новости
единое национальное движение
леван хабеишвили
партия "стратегия агмашенебели"
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тысячи людей ежедневно пересекают границу Грузии, естественно, невозможно знать личные дела каждого, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, комментируя отказ во въезде в страну британскому консультанту оппозиционных партий Бену Маллету. Иностранному консультанту партий "Стратегия Агмашенебели" и "Единое национальное движение", гражданину Великобритании Бену Маллету не разрешили въезд в страну, причина решения неизвестна. По словам председателя "Нацдвижения" Левана Хабеишвили, Маллет в прошлом уже бывал в Грузии, в том числе и несколько недель назад. Британский специалист консультирует партии, в том числе, и по вопросу предстоящих парламентских выборов 2024 года. По его словам, это стандартная процедура, когда человека проверяют и изучают при въезде, а в конкретном случае бывают обстоятельства, когда решение, пускать или нет человека в страну, принимает уполномоченный сотрудник. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, партия "стратегия агмашенебели"
политика, грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, партия "стратегия агмашенебели"
Почему британского консультанта оппозиции не впустили в Грузию – ответ замминистра
17:45 13.11.2023 (обновлено: 18:03 13.11.2023)
Причина, по которой гражданина Британии не впустили в Грузию, неизвестна
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тысячи людей ежедневно пересекают границу Грузии, естественно, невозможно знать личные дела каждого, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, комментируя отказ во въезде в страну британскому консультанту оппозиционных партий Бену Маллету.
Иностранному консультанту партий "Стратегия Агмашенебели" и "Единое национальное движение", гражданину Великобритании Бену Маллету не разрешили въезд в страну, причина решения неизвестна. По словам председателя "Нацдвижения" Левана Хабеишвили, Маллет в прошлом уже бывал в Грузии, в том числе и несколько недель назад. Британский специалист консультирует партии, в том числе, и по вопросу предстоящих парламентских выборов 2024 года.
"Я не могу говорить о деталях, потому что тысячи людей ежедневно пересекают границу Грузии, естественно, я не могу знать личные дела каждого человека. Допуск на въезд в страну не произошел, проводятся соответствующие процедуры, точных подробностей не знаю", – сказал Дарахвелидзе в беседе с телеканалом "ТВ Пирвели".
По его словам, это стандартная процедура, когда человека проверяют и изучают при въезде, а в конкретном случае бывают обстоятельства, когда решение, пускать или нет человека в страну, принимает уполномоченный сотрудник.
"В этом случае это лицо имеет право на апелляцию, если оно не согласно с решением патруля или инспектора, принявшего соответствующее решение на месте. Это происходит ежедневно, многим отказывают во въезде в страну, у каждой страны похожая процедура, у нас ничего особенного не происходит", – пояснил Дарахвелидзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.