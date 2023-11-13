https://sputnik-georgia.ru/20231113/remont-dorogi-v-saburtalo---dvizhenie-na-mitskevicha-chastichno-vosstanovleno--284167342.html

Ремонт дороги в Сабуртало – движение на Мицкевича частично восстановлено

Ремонт дороги в Сабуртало – движение на Мицкевича частично восстановлено

Движение по улице Мицкевича будет полностью восстановлено в ближайшее время 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дорожные работы на улице Мицкевича в столичном районе Сабуртало подходят к концу, с 13 ноября открыт один из участков дороги, сообщает телеканал "Рустави 2". Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года. С понедельника восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели. Что касается второй части дороги, то на 12 тыс. квадратных метрах укладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, устанавливают тротуары и пандусы, а также систему наружного освещения. Дорога будет полностью открыта в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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