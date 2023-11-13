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Ремонт дороги в Сабуртало – движение на Мицкевича частично восстановлено
Ремонт дороги в Сабуртало – движение на Мицкевича частично восстановлено
Движение по улице Мицкевича будет полностью восстановлено в ближайшее время 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T10:42+0400
2023-11-13T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дорожные работы на улице Мицкевича в столичном районе Сабуртало подходят к концу, с 13 ноября открыт один из участков дороги, сообщает телеканал "Рустави 2". Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года. С понедельника восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели. Что касается второй части дороги, то на 12 тыс. квадратных метрах укладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, устанавливают тротуары и пандусы, а также систему наружного освещения. Дорога будет полностью открыта в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Ремонт дороги в Сабуртало – движение на Мицкевича частично восстановлено
10:42 13.11.2023 (обновлено: 10:55 13.11.2023)
Движение по улице Мицкевича будет полностью восстановлено в ближайшее время
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дорожные работы на улице Мицкевича в столичном районе Сабуртало подходят к концу, с 13 ноября открыт один из участков дороги, сообщает телеканал "Рустави 2".
Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года. С понедельника восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели.
Что касается второй части дороги, то на 12 тыс. квадратных метрах укладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, устанавливают тротуары и пандусы, а также систему наружного освещения. Дорога будет полностью открыта в ближайшее время.