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Россия выходит из ДОВСЕ: кто первым применит ядерное оружие? – видео
Россия выходит из ДОВСЕ: кто первым применит ядерное оружие? – видео
США предпочитают воевать со странами, не способными адекватно ответить на их агрессию. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился военный эксперт... 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T17:12+0400
2023-11-13T17:12+0400
2023-11-13T17:18+0400
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Что значит для России выход из Договора об обычных вооружённых силах в Европе? Почему Россию интересует Карибский регион? Могут ли США сбросить ядерное оружие на Иран? Ответы на эти и другие вопросы – в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, сша, международная безопасность, безопасность, оборона, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, сша, международная безопасность, безопасность, оборона, видео
Россия выходит из ДОВСЕ: кто первым применит ядерное оружие? – видео
17:12 13.11.2023 (обновлено: 17:18 13.11.2023)
США предпочитают воевать со странами, не способными адекватно ответить на их агрессию. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился военный эксперт, глава Центра военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Что значит для России выход из Договора об обычных вооружённых силах в Европе? Почему Россию интересует Карибский регион? Могут ли США сбросить ядерное оружие на Иран? Ответы на эти и другие вопросы – в видео.