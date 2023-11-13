https://sputnik-georgia.ru/20231113/rossiya-vykhodit-iz-dovse-kto-pervym-primenit-yadernoe-oruzhie---video-284184560.html

Россия выходит из ДОВСЕ: кто первым применит ядерное оружие? – видео

Россия выходит из ДОВСЕ: кто первым применит ядерное оружие? – видео

США предпочитают воевать со странами, не способными адекватно ответить на их агрессию. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился военный эксперт... 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T17:12+0400

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Что значит для России выход из Договора об обычных вооружённых силах в Европе? Почему Россию интересует Карибский регион? Могут ли США сбросить ядерное оружие на Иран? Ответы на эти и другие вопросы – в видео.

сша

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, сша, международная безопасность, безопасность, оборона, видео