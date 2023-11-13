https://sputnik-georgia.ru/20231113/skonchalsya-byvshiy-ministr-oborony-gruzii-tengiz-kitovani-284186620.html

Скончался бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

Скончался бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

Долгие годы Китовани проживал в России и вернулся в Грузию после смены в власти в 2012 году 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии, командующий Национальной гвардии Тенгиз Китовани скончался на 86-м году жизни, информацию распространяют родственники Китовани в соцсетях. Долгие годы Китовани проживал в России и вернулся в Грузию после смены в власти в 2012 году. Тенгиз Китовани незадолго до распада СССР (в 1990 году) возглавил созданную в Грузии Национальную гвардию. Позже президент Грузии Звиад Гамсахурдия распустил гвардию, Китовани отказался подчиняться этому решению. Вместе с лидером военизированного формирования "Мхедриони" Джабой Иоселиани и экс-премьером Тенгизом Сигуа он организовал переворот, результатом которого стало свержение Гамсахурдия и его бегство из страны. С начала "тбилисской войны" прошло 25 лет >>При новом президенте Эдуарде Шеварднадзе Китовани занял пост министра обороны. Вскоре после этого он ввел войска в Абхазию, что послужило началом грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. В 1996 году был осужден за создание незаконных вооруженных формирований. Через несколько лет его помиловал Шеварднадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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