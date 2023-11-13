https://sputnik-georgia.ru/20231113/tbilisskiy-simfonicheskiy-orkestr-nominirovan-na-gremmi-284175269.html

Тбилисский симфонический оркестр номинирован на "Грэмми"

Тбилисский симфонический оркестр номинирован на "Грэмми"

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тбилисский симфонический оркестр попал в число номинантов американской музыкальной премии "Грэмми" 2024 вместе с бразильским... 13.11.2023, Sputnik Грузия

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тбилисский симфонический оркестр

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тбилисский симфонический оркестр попал в число номинантов американской музыкальной премии "Грэмми" 2024 вместе с бразильским композитором и пианистом Иваном Линсом. Тбилисский симфонический оркестр и Иван Линс могут получить статуэтку за альбом My Heart Speaks в категории лучший латино-джазовый альбом, говорится на сайте премии. Победителей объявят на церемонии награждения 4 февраля в Лос-Анджелесе. Иван Линс не раз выступал в сопровождении Тбилисского симфонического оркестра. В 2022 году Линс выступал вместе со своим бендом, также в сопровождении Тбилисского симфонического оркестра под дирижерством Вахтанга Кахидзе на VII Международном музыкальном фестивале имени Джансуга Кахидзе. Иван Линс – известный во всем мире артист, многократный лауреат музыкальной премии "Гремми". Музыка Линса пользуется большой популярностью и ее исполняют такие звезды, как Джордж Бенсон, Барбара Стрейзанд, Патти Остин, Стинг и многие другие. Тбилисский симфонический оркестр был основан в Грузии в 1993 году выдающимся грузинским дирижером Джансугом Кахидзе. С 2002 года художественным руководителем и главным дирижером коллектива является известный композитор, дирижер и пианист Вахтанг Кахидзе. Оркестр активно концертирует и участвует в различных фестивалях в Грузии, России и многих странах Европы. В разное время с Тбилисским симфоническим оркестром выступали такие мировые звезды, как Хосе Каррерас, Гидон Кремер, Мстислав Ростропович, Наталия Гутман, Юрий Башмет, Елизавета Леонская, Виктор Третьяков, Элисо Вирсаладзе, Ладо Атанели и многие другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, тбилисский симфонический оркестр