https://sputnik-georgia.ru/20231113/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-13-do-19-noyabrya-284166900.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 ноября

В конце недели температура воздуха ночью составит +4-5 градусов тепла 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную и солнечную, местами облачную погоду. В понедельник, 13 ноября, в столице синоптики прогнозируют местами ясную, местами облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:42. Во вторник, 14 ноября, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 07:47. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла. Скорость ветра - 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:41. В среду, 15 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:49. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:40. В четверг, 16 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:50. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 10 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:39. В пятницу, 17 ноября, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 07:51. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, а днем прогреется до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:39. В субботу, 18 ноября, синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 07:52. Минимальная температура воздуха ночью составит +4 градуса, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:38. В воскресенье, 19 ноября, в столице Грузии сохранится частично облачная погода. Восход солнца будет в 07:53. Минимальная температура воздуха ночью составит +5 градусов, а днем поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:37.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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