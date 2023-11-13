https://sputnik-georgia.ru/20231113/transfermarkt-vyschital-samye-dorogie-kluby-chempionata-gruzii-po-futbolu-284164012.html

Transfermarkt высчитал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу

Transfermarkt высчитал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу

Список самых дорогих футболистов возглавляют два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили – капитан... 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Cреди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии по футболу вновь на первом месте находится тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt . В тройку лидеров входят батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08). Общая стоимость клубов Лиги: Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро. Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили – капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро. В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси