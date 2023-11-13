https://sputnik-georgia.ru/20231113/transfermarkt-vyschital-samye-dorogie-kluby-chempionata-gruzii-po-futbolu-284164012.html
Transfermarkt высчитал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
Transfermarkt высчитал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
Список самых дорогих футболистов возглавляют два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили – капитан... 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T07:32+0400
2023-11-13T07:32+0400
2023-11-13T08:07+0400
спорт
грузия
новости
футбол
чемпионат грузии по футболу
фк "динамо" батуми
фк "динамо" тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268540259_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_21c6354116928a1fd3604c96d8234d36.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Cреди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии по футболу вновь на первом месте находится тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt . В тройку лидеров входят батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08). Общая стоимость клубов Лиги: Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро. Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили – капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро. В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268540259_33:296:1537:1424_1920x0_80_0_0_9b23f6f9abf6ddfe2edf66f7470bf4bf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси
спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси
Transfermarkt высчитал самые дорогие клубы чемпионата Грузии по футболу
07:32 13.11.2023 (обновлено: 08:07 13.11.2023)
Список самых дорогих футболистов возглавляют два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили – капитан тбилисского "Динамо
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Cреди самых дорогих команд Национальной лиги Грузии по футболу вновь на первом месте находится тбилисское "Динамо", общая стоимость игроков которого составляет 7,13 миллиона евро, сообщает немецкий аналитический сайт Transfermarkt .
В тройку лидеров входят батумское "Динамо" (6,45) и "Сабуртало" (5,08).
Общая стоимость клубов Лиги:
"Динамо" Тбилиси – 7,13 млн евро
"Динамо" Батуми – 6,45 млн евро
"Сабуртало" – 5,08 млн евро
"Торпедо" – 4,68 млн евро
"Самгурали" – 4,50 млн евро
"Дила" Гори – 3,73 млн евро
"Самтредиа" – 2,49 млн евро
"Шукура" Кобулети – 1, 40 млн евро.
Общая стоимость игроков всех клубов – 42,26 миллиона евро.
Список самых дорогих футболистов возглавляют одновременно два футболиста – бразильский нападающий "Динамо Батуми" Джовино Фламмарион и Анзор Меквабишвили – капитан тбилисского "Динамо". Трансфер обоих оценивается в один миллион евро.
В тройку лидеров попал еще один игрок из Батуми – Георгий Цитаишвили (0,9 млн евро).