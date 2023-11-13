https://sputnik-georgia.ru/20231113/u-kluba-kvaratskheliya-poyavitsya-novyy-trener---prezident-napoli-uvolil-garsiya-284169634.html

У клуба Кварацхелия появится новый тренер – президент "Наполи" уволил Гарсия

У клуба Кварацхелия появится новый тренер – президент "Наполи" уволил Гарсия

Главные претенденты на место Гарсия – бывший тренер "Марселя" Игор Тудор, а также экс-защитник сборной Италии, экс-тренер "Беневенто" Фабио Каннаваро 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Вялая игра "Наполи" и проигрыш "Эмполи" на своем поле со счетом 1:0 стали последней каплей для президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса – он принял решение уволить главного тренера клуба француза Руди Гарсия. Гарсия пришел в "Наполи" в качестве замены Лучано Спаллетти, который привел неаполитанцев к заветному Скудетто после 33-летней паузы в июне 2023 года. Многие футбольные эксперты тогда назвали неожиданным выбор Ауорелио Де Лаурентиса, ведь тремя месяцами ранее Руди Гарсия был уволен из "Аль-Насра".После пропущенного от "Эмполи" гола президент "Наполи" в знак протеста покинул трибуну, не дождавшись окончания игры. Фактически Руди Гарсия уже уволен, он не будет руководить тренировкой футболистов в среду, пишет издание La Gazzetta dello Sport. Недовольны решениями Гарсия и игрой команды остались и фанаты "Наполи". Тренер оставил на скамейке запасных вингера сборной Грузии, одного из лидеров клуба, лучшего игрока серии А прошлого сезона Хвичу Кварацхелия. Его тренер выпустил лишь на 54-й минуте. Главными претендентами на место Гарсия называют бывшего тренера "Марселя" хорвата Игора Тудора, а также экс-защитника сборной Италии и бывшего тренера "Беневенто" Фабио Каннаваро. Последний, кстати, также был уволен из своего прежнего клуба еще в феврале. Действующий чемпион Италии "Наполи" 25 ноября в Бергамо сыграет с "Аталантой". После 12 туров наполи находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 21 баллом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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