https://sputnik-georgia.ru/20231113/voennyy-ekspert-litovkin-ob-svo-situatsiya-v-avdeevke---video-284185058.html

Военный эксперт Литовкин об СВО: ситуация в Авдеевке – видео

Военный эксперт Литовкин об СВО: ситуация в Авдеевке – видео

Ситуация в Авдеевке с каждым днем становится все более тяжелой для ВСУ. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в... 13.11.2023, Sputnik Грузия

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С какими трудностями российские войска сталкиваются на Авдеевском направлении? Какие возможности появятся у ВС России после освобождения Авдеевки? Почему Украина больше не сможет привести наступательную операцию? Обо всем этом смотрите в видео.

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