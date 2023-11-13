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Военный эксперт Литовкин об СВО: ситуация в Авдеевке – видео
Военный эксперт Литовкин об СВО: ситуация в Авдеевке – видео
Ситуация в Авдеевке с каждым днем становится все более тяжелой для ВСУ. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в... 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T17:18+0400
2023-11-13T17:18+0400
2023-11-13T17:23+0400
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С какими трудностями российские войска сталкиваются на Авдеевском направлении? Какие возможности появятся у ВС России после освобождения Авдеевки? Почему Украина больше не сможет привести наступательную операцию? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, украина, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, украина, видео
Военный эксперт Литовкин об СВО: ситуация в Авдеевке – видео
17:18 13.11.2023 (обновлено: 17:23 13.11.2023)
Ситуация в Авдеевке с каждым днем становится все более тяжелой для ВСУ. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
С какими трудностями российские войска сталкиваются на Авдеевском направлении? Какие возможности появятся у ВС России после освобождения Авдеевки? Почему Украина больше не сможет привести наступательную операцию? Обо всем этом смотрите в видео.