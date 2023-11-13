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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на юго-западе Турции
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на юго-западе Турции
Очаг землетрясения в районе Йешилова залегал на глубине 13,2 км 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (09:28 тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.Сообщение о жертвах или разрушениях не поступало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция
в мире, новости, происшествия, турция
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на юго-западе Турции
Очаг землетрясения в районе Йешилова залегал на глубине 13,2 км
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (09:28 тбс).
Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.
Сообщение о жертвах или разрушениях не поступало.