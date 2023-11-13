https://sputnik-georgia.ru/20231113/zemletryasenie-magnitudoy-44-zafiksirovano-na-yugo-zapade-turtsii-284168193.html

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на юго-западе Турции

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на юго-западе Турции

Очаг землетрясения в районе Йешилова залегал на глубине 13,2 км 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (09:28 тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.Сообщение о жертвах или разрушениях не поступало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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