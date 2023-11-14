https://sputnik-georgia.ru/20231114/284193521.html

Европа "готовится к земле"

Европа "готовится к земле"

Зима подкралась незаметно и вызвала панику в Евросоюзе. Спасибо боксеру Кличко за удачную формулировку: сегодняшняя Европа действительно готовится к сезону... 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T09:41+0400

2023-11-14T09:41+0400

2023-11-14T09:53+0400

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"Зима двух войн" — так называет грядущие три месяца европейское издание Politico. Пропаганда поясняет европейцам, что они будут голодать и холодать из-за того, что за тысячи километров от них русские освобождают Купянск, а ЦАХАЛ обстреливает сектор Газа. Об этом пишет Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.Главный страх европейского истеблишмента заключается сегодня в том, что арабские страны, возмущенные массовыми убийствами в секторе Газа, перекроют нефть европейским союзникам Израиля. Второй ужасный сценарий — это если в разгорающийся конфликт втянется Иран и перекроет Ормузский пролив, по которому идут танкеры с нефтью и сжиженным газом. И в том и в другом случае цены на углеводороды взлетят до небес и ЕС действительно придется "готовиться к земле".Впрочем, если этого не случится, зима все равно легкой не будет. Просто европейские лидеры будут утешать обнищавших избирателей тем, что все могло бы быть гораздо хуже.Politico с гордостью отчитывается, что за прошлый год страны — члены ЕС сократили потребление газа на 20 процентов. Как такое стало возможным? Ну как же: закрывались заводы, рушились целые отрасли промышленности (например, производство удобрений), люди теряли работу.Домохозяйства как не в себя экономили на отоплении — потому что приходившие счета было невозможно оплачивать. В Греции, например, половина домохозяйств заявила, что не может платить за коммуналку. Как результат, массово гибли самые незащищенные и бедные люди. Журнал The Economist уведомил нас, что от переохлаждения зимой 2022-2023 годов в Европе скончалось больше пенсионеров, чем предыдущей зимой — от коронавируса. Так и пишут: "дорогое электричество убило больше европейцев, чем ковид".Массовая бедность, болезни, преждевременные смерти, расцвет фриганства (это когда люди ищут еду на помойках) — вот что кроется за удивительной формулировкой наших бывших партнеров "Европа стала меньше потреблять". Пациент стал меньше есть и сбросил вес. Правда, в процессе он умер, но это неважно.Английские газеты учат читателей, как не есть с шести вечера до девяти утра. Французская НПО указывает, что 48 процентов французских родителей экономят на еде, чтобы накормить своих детей. Фонд европейских прогрессивных исследований предлагает в качестве решения проблемы переходить на "растительную диету" (plant-based diet). В переводе на нормальный язык это означает диета из картошки и капусты — именно на ней сидело население веймарской Германии, пока не оголодало настолько, что выбрало себе Гитлера и ломанулось на восток.Вот это и есть итоги предыдущей зимы в Европе. Страны, кичившиеся своей "исключительностью", помаленьку превращаются в бомжатник, где шныряют крысы и лютуют клопы. А ведь прошлая зима была, по европейским меркам, рекордно теплой.Специальные эксперты советуют правительствам еще больше снижать спрос на углеводороды и электричество и ни в коем случае не субсидировать промпроизводство — а то, мол, цены взлетят еще больше. То есть Европу ждет новый виток деиндустриализации. Что ж, в добрый путь.Вот только не надо перекладывать на других свои собственные ошибки и преступления. Теория про "зиму двух войн" — это чистейшее вранье. Не Иран, не ХАМАС и не Россия виноваты в том, что европейцам нечего есть. Разорение и неустройство ЕС полностью на совести европейского истеблишмента.Бог знает, за что их там держат американские хозяева, но по приказу из Белого дома европейские лидеры готовы заморить собственное население голодом и холодом. Это же европейцы реализовали двенадцать пакетов антироссийских санкций — помнится, в последнем пакете были гвозди и швейные иглы. Это же европейцы отнимают у русских их сбережения и недвижимость, автомобили и драгоценности. Это же европейцы позволили американцам взорвать "Северные потоки" и даже не пикнули в знак протеста. Это же европейцы шлют танки и оружие на Украину, чтобы убивать русских солдат.Ну что ж, получите, что заказывали. Вы хотели разорвать отношения с Россией? Пожалуйста. Россия от этого не обеднела. У нас очень хорошие экономические показатели, можем пояснить на карточках. Ну а как вам живется при разорванных-то связях?А тут еще по указке Вашингтона европейские правительства подрядились поддерживать Израиль. Но миллионы людей, живущих в Европе, против этого, они выступают за Палестину. Поэтому многотысячные митинги, акции протеста, погромы. Так недалеко и до очередной волны терроризма в европейских городах. И опять-таки европейские элиты все это сделали сами.Короче, лучший способ нормально переживать зимы для европейцев — это что-то уже сделать со своими элитами. Помаленьку люди начинают это понимать. Успехи "Альтернативы для Германии", предвыборное избиение Украины в Польше, победа Фицо в Словакии — все это свидетельствует о том, что народные массы начинают выталкивать наверх политиков, работающих на них, а не на Вашингтон. Процесс этот небыстрый, но он явно пошел. Еще одна трудная зима может сильно помочь европейцам в осознании необходимости перемен. Ведь генерал Мороз всегда сражается за Россию.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

израиль

иран

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2023

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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в мире, аналитика, политика, европа, хамас, израиль, иран, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины