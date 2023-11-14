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Взлетаем в будущее: открытие авиасалона Dubai Airshow - 2023
Взлетаем в будущее: открытие авиасалона Dubai Airshow - 2023
Авиасалон Dubai Airshow – одна из крупнейших мировых аэрокосмических выставок, которая проводится раз в два года. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T15:13+0400
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На выставке представлены разнообразные летательные и космические аппараты различных типов и назначений, а также авиационные и космические двигатели.Посетители имеют возможность ознакомиться с оборудованием для аэропортов, средствами ремонта и технического обслуживания авиационной техники, а также другими инновационными разработками в сфере авиации и космоса.Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow пройдет с 13 по 17 ноября.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, дубай, оаэ
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, дубай, оаэ
Взлетаем в будущее: открытие авиасалона Dubai Airshow - 2023
Авиасалон Dubai Airshow – одна из крупнейших мировых аэрокосмических выставок, которая проводится раз в два года. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия
На выставке представлены разнообразные летательные и космические аппараты различных типов и назначений, а также авиационные и космические двигатели.
Посетители имеют возможность ознакомиться с оборудованием для аэропортов, средствами ремонта и технического обслуживания авиационной техники, а также другими инновационными разработками в сфере авиации и космоса.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow пройдет с 13 по 17 ноября.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
В Дубае открылась 18-я Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023.
В Дубае открылась 18-я Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Крупнейшая аэрокосмическая выставка проводится раз в два года.
Крупнейшая аэрокосмическая выставка проводится раз в два года.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Организатором мероприятия выступает Международный выставочный оператор Tarsus Group.
Организатором мероприятия выступает Международный выставочный оператор Tarsus Group.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
В рамках мероприятия демонстрируются летательные аппараты различных типов и назначений.
В рамках мероприятия демонстрируются летательные аппараты различных типов и назначений.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
А также космические аппараты и спутники, авиационные и космические двигатели, оборудование для аэропортов, средства ремонта и технического обслуживания авиационной техники.
А также космические аппараты и спутники, авиационные и космические двигатели, оборудование для аэропортов, средства ремонта и технического обслуживания авиационной техники.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Павильон авиационной корпорации Boeing на открытии авиасалона Dubai Airshow - 2023.
Павильон авиационной корпорации Boeing на открытии авиасалона Dubai Airshow - 2023.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Авиашоу ведет свою историю с 1986 года.
Авиашоу ведет свою историю с 1986 года.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
В 1989 году мероприятие получило современное название, выставку перенесли на территорию Международного аэропорта Дубая – крупнейшей гражданской воздушной гавани ОАЭ.
В 1989 году мероприятие получило современное название, выставку перенесли на территорию Международного аэропорта Дубая – крупнейшей гражданской воздушной гавани ОАЭ.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Масштабы мероприятия постоянно росли. Выставку в 1993 году посетили 20 тыс. человек, а список участников составил 450 компаний из 33 стран мира.
Масштабы мероприятия постоянно росли. Выставку в 1993 году посетили 20 тыс. человек, а список участников составил 450 компаний из 33 стран мира.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Рекордным по объему контрактов стал 2013 год – тогда участники заключили договоров на общую сумму в $206,1 млрд.
Рекордным по объему контрактов стал 2013 год – тогда участники заключили договоров на общую сумму в $206,1 млрд.