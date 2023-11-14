https://sputnik-georgia.ru/20231114/284198612.html

Взлетаем в будущее: открытие авиасалона Dubai Airshow - 2023

Взлетаем в будущее: открытие авиасалона Dubai Airshow - 2023

Авиасалон Dubai Airshow – одна из крупнейших мировых аэрокосмических выставок, которая проводится раз в два года. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 14.11.2023, Sputnik Грузия

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На выставке представлены разнообразные летательные и космические аппараты различных типов и назначений, а также авиационные и космические двигатели.Посетители имеют возможность ознакомиться с оборудованием для аэропортов, средствами ремонта и технического обслуживания авиационной техники, а также другими инновационными разработками в сфере авиации и космоса.Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow пройдет с 13 по 17 ноября.

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