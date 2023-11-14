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Борьба с воровским миром в Грузии – в Аджарии проходит спецоперация
Борьба с воровским миром в Грузии – в Аджарии проходит спецоперация
Сообщается, что уже задержаны несколько человек 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T09:56+0400
2023-11-14T09:56+0400
2023-11-14T10:33+0400
грузия
происшествия
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аджария
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Полиция проводит спецоперацию в Аджарии, производятся задержания за принадлежность к "воровскому миру", сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, в деле фигурируют имена нескольких т. н. "воров в законе", находящихся за границей. Задержаны несколько человек. Другие подробности пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, аджария
грузия, происшествия, новости, аджария
Борьба с воровским миром в Грузии – в Аджарии проходит спецоперация
09:56 14.11.2023 (обновлено: 10:33 14.11.2023)
Сообщается, что уже задержаны несколько человек
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Полиция проводит спецоперацию в Аджарии, производятся задержания за принадлежность к "воровскому миру", сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, в деле фигурируют имена нескольких т. н. "воров в законе", находящихся за границей. Задержаны несколько человек.
Другие подробности пока не сообщаются.