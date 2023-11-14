https://sputnik-georgia.ru/20231114/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii---v-adzharii-prokhodit-spetsoperatsiya--284196563.html

Борьба с воровским миром в Грузии – в Аджарии проходит спецоперация

Борьба с воровским миром в Грузии – в Аджарии проходит спецоперация

Сообщается, что уже задержаны несколько человек 14.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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аджария

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Полиция проводит спецоперацию в Аджарии, производятся задержания за принадлежность к "воровскому миру", сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, в деле фигурируют имена нескольких т. н. "воров в законе", находящихся за границей. Задержаны несколько человек. Другие подробности пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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