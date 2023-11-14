https://sputnik-georgia.ru/20231114/den-otkaza-ot-kureniya-2023-kak-brosit-kurit-poleznye-sovety-284218131.html

День отказа от курения 2023: как бросить курить, полезные советы

День отказа от курения 2023: как бросить курить, полезные советы

Международный день отказа от курения отмечают в третий четверг ноября – в 2023 году праздник выпадает на 16 ноября 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T20:54+0400

2023-11-14T20:54+0400

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справки

общество

антитабачная политика

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Табак – единственный легальный продукт, от которого умирает половина людей, использующих его регулярно. Никотиноманию, или зависимость от табака, стоящую в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией, считают одной из самых распространенных эпидемий за всю историю человечества. Когда был учрежден день отказа от курения, а также полезные советы как бросить курить, читайте в Sputnik Грузия. День отказа от курения Международный день отказа от курения, учрежденный Американским онкологическим обществом в 1977-м, проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая приняла Конвенцию по борьбе против табака в 2003 году. К Конвенции, по последним данным, присоединились 182 стран, в том числе Грузия и Россия. По данным ВОЗ, от курения умирает более 8 миллионов человек в год, в том числе и около 1,3 миллиона некурящих, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. День отказа от курения призван обратить внимание людей на огромный вред табака и его пагубное воздействие на здоровье курильщика и окружающих его людей, так как пассивные курильщики вдыхают те же самые опасные вещества, только в малой концентрации. Для привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака ежегодно 31 мая отмечают и Всемирный день без табачного дыма. Организаторы считают, что благодаря хорошей осведомленности о вреде курения многие постараются избавиться от пагубной никотиновой зависимости. О вреде курения Всем известна фраза "Капля никотина убивает лошадь", однако некоторые ученые считают, что эта капля способна убить не одну, а трех лошадей. Для человека смертельная доза составляет 50-100 миллиграммов никотина. С табакокурением, по статистике, связано 45% смертей прямо или косвенно, ибо табачный дым, действуя практически на все органы, вызывает и обостряет многие болезни. У курящих смертность от рака легкого в 20 раз выше, чем у некурящих. От стенокардии любители табака страдают в 13 раз чаще, в 10 раз чаще – от язвы желудка. Курение также разрушает зубы, ухудшает память, зрение, потенцию и так далее. По данным ВОЗ, в мире около 1,3 миллиарда человек регулярно курят или употребляют табак в других формах. Безопасной дозы табака не существует – он наносит ущерб здоровью в любом виде, в том числе сигареты, сигары, сигариллы, кальянный табак, самокруточный табак, нагреваемый табак, трубочный табак, кретек, биди, а также изделия из бездымного табака. К сожалению, до 90% людей курить начинают в молодом возрасте, поэтому курить для многих так же естественно, как чистить зубы, умываться, есть, пить. Молодежь обычно заявляет, что им легко бросить курить, однако избавиться от никотиновой зависимости удается далеко не всем. Борьба с курением История табака насчитывает более трех тысяч лет, однако активная масштабная борьба с этим "сладким" наркотиком началась только в прошлом веке. Бутан стал самым первым государством в мире, запретившим курение в общественных местах еще в 17 веке. А в 2004 году правительство этого небольшого государства в Гималаях законодательно запретило курение, продажу табачных изделий и даже импорт табака. Законы, ограничивающие курение, приняты уже во многих странах мира. Например, в Ирландии, Болгарии, Греции, Венгрии, Мальте и Испании запрещено курение во всех закрытых общественных местах, в том числе и на рабочих. Борьбу с курением ужесточили в Мексике, запретив курение во всех общественных местах, в том числе в отелях и на пляжах. В Таиланде также запрещено курение на пляжах. Более жесткие ограничения на курение также хотят ввести и в Италии, запретив дымить на террасах ресторанов, на пляжах и в парках. В Грузии, где антитабачное законодательство вступило в силу в мае 2017 года, на сегодняшний день запрещено курить практически во всех общественных местах. Периодически для борьбы с курением в стране повышают акцизы на табачные изделия. Законы о курении в большинстве стран мира приняты не так давно, поэтому нужно время, чтобы увидеть их эффективность. По данным ВОЗ, больше 80% курильщиков проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Как бросить курить? Специалисты утверждают, что любой человек способен бросить курить – для этого нужно лишь желание курильщика. Нужно взять себя в руки, не дать пагубной привычке взять над собой верх, чтобы продолжить жить полноценной здоровой жизнью. Главное – необходимо сразу бросать курить, так как чем дольше вы ждете, тем сложнее будет бросить курить, потому что зависимость будет сильнее. А с "ломкой" помогут справиться многочисленные платные и бесплатные способы, такие как таблетки, пластырь, спрей, спорт и многое другое. Пережить этот непростой период многим помогают сосательные конфеты и семечки. Список тех, кто не смог отказаться от этой пагубной привычки и поплатился за это жизнью, бесконечен, и мы надеемся, что следующим в нем Вы не станете... Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20231024/alyans-kontrolya-tabaka-bet-trevogu-iz-za-resheniya-parlamenta-gruzii-283613933.html

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справки , общество, антитабачная политика