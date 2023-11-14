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Georgian Airways запускает прямой рейс Тбилиси-Махачкала
Georgian Airways запускает прямой рейс Тбилиси-Махачкала
Рейсы будут выполняться три раза в неделю 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T17:15+0400
2023-11-14T17:15+0400
2023-11-14T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways 23 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Тбилиси-Махачкала, говорится в расписании на сайте аэропорта столицы Дагестана. Начиная с 23 ноября перелеты в Махачкалу и обратно будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам в течение зимнего навигационного сезона до 30 марта 2024 года. Вылет из Махачкалы – в 07:45 по местному времени. Информации о рейсах в Махачкалу на сайте Geogian Airways пока нет. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, туризм, махачкала, тбилиси, georgian airways, авиасообщение россии и грузии
новости, грузия, туризм, махачкала, тбилиси, georgian airways, авиасообщение россии и грузии
Georgian Airways запускает прямой рейс Тбилиси-Махачкала
Рейсы будут выполняться три раза в неделю
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways 23 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Тбилиси-Махачкала, говорится в расписании на сайте аэропорта столицы Дагестана.
Начиная с 23 ноября перелеты в Махачкалу и обратно будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам в течение зимнего навигационного сезона до 30 марта 2024 года.
Вылет из Махачкалы – в 07:45 по местному времени.
Информации о рейсах в Махачкалу на сайте Geogian Airways пока нет.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.