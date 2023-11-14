https://sputnik-georgia.ru/20231114/gruzinskuyu-aktrisu-otmetili-za-luchshee-ispolnenie-na-festivale-v-irlandii-284196852.html
Грузинскую актрису отметили за "Лучшее исполнение" на фестивале в Ирландии
Грузинскую актрису отметили за "Лучшее исполнение" на фестивале в Ирландии
Кинокритики по достоинству отметили работу актрисы в фильме "Дрозд дрозд ежевика" 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T10:44+0400
2023-11-14T10:44+0400
2023-11-14T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинскую актрису Эку Чавлеишвили отметили на Международном кинофестивале в Белфасте в номинации международного конкурса на "Лучшее исполнение" за главную роль в фильме "Дрозд дрозд ежевика".Белфастский кинофестиваль проводится с 1995 года в Северной Ирландии и посвящен показу лучшего короткометражного и классического кино со всего мира. Ежегодно фестиваль собирает более 25 тысяч зрителей. Стоит отметить, что Чавлеишвили также вошла в шорт-лист 6-й премии Европейской киноакадемии в номинации "Европейские актрисы". В этом году церемония награждения состоится 9 декабря в Берлине. Главная героиня фильма "Дрозд дрозд ежевика" – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в маленьком селе в Грузии, которая никогда не хотела мужа, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди ее односельчан. Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и думает о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, ирландия, берлин, европейская киноакадемия
культура, грузия, новости, ирландия, берлин, европейская киноакадемия
Грузинскую актрису отметили за "Лучшее исполнение" на фестивале в Ирландии
Кинокритики по достоинству отметили работу актрисы в фильме "Дрозд дрозд ежевика"
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинскую актрису Эку Чавлеишвили отметили на Международном кинофестивале в Белфасте в номинации международного конкурса на "Лучшее исполнение" за главную роль в фильме "Дрозд дрозд ежевика".
Белфастский кинофестиваль проводится с 1995 года в Северной Ирландии и посвящен показу лучшего короткометражного и классического кино со всего мира. Ежегодно фестиваль собирает более 25 тысяч зрителей.
Стоит отметить, что Чавлеишвили также вошла в шорт-лист 6-й премии Европейской киноакадемии в номинации "Европейские актрисы". В этом году церемония награждения состоится 9 декабря в Берлине.
Главная героиня фильма "Дрозд дрозд ежевика" – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в маленьком селе в Грузии, которая никогда не хотела мужа, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди ее односельчан.
Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и думает о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью.
Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года".
Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года.