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Грузинскую актрису отметили за "Лучшее исполнение" на фестивале в Ирландии

Грузинскую актрису отметили за "Лучшее исполнение" на фестивале в Ирландии

Кинокритики по достоинству отметили работу актрисы в фильме "Дрозд дрозд ежевика" 14.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинскую актрису Эку Чавлеишвили отметили на Международном кинофестивале в Белфасте в номинации международного конкурса на "Лучшее исполнение" за главную роль в фильме "Дрозд дрозд ежевика".Белфастский кинофестиваль проводится с 1995 года в Северной Ирландии и посвящен показу лучшего короткометражного и классического кино со всего мира. Ежегодно фестиваль собирает более 25 тысяч зрителей. Стоит отметить, что Чавлеишвили также вошла в шорт-лист 6-й премии Европейской киноакадемии в номинации "Европейские актрисы". В этом году церемония награждения состоится 9 декабря в Берлине. Главная героиня фильма "Дрозд дрозд ежевика" – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в маленьком селе в Грузии, которая никогда не хотела мужа, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди ее односельчан. Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и думает о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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