https://sputnik-georgia.ru/20231114/gruziyu-v-evrosoyuz-ne-primut-no-mogut-possorit-s-azerbaydzhanom-284222309.html

Грузию в Евросоюз не примут, но могут поссорить с Азербайджаном

Грузию в Евросоюз не примут, но могут поссорить с Азербайджаном

После того, как получилось рассорить Армению с Россией, Запад хочет рассорить Грузию с Азербайджаном, уверен колумнист Sputnik Грузия Главный редактор... 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T22:19+0400

2023-11-14T22:19+0400

2023-11-15T00:50+0400

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ираклий гарибашвили

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Сразу же подчеркну, абсолютно уверен, что недавние антисемитский митинг в Марнеули и антисемитский митинг в Махачкале организованы Западом с целью вызвать дестабилизацию в России и Грузии на почве межэтнических и межконфессиональных конфликтов. У коллективного Запада ближайшая задача – дальнейшее, вслед за Арменией, ослабление влияние России на Южном Кавказе; ослабление и свержение власти Грузии, отказавшейся открыть Второй фронт против России в Абхазии и Южной Осетии в подмогу Украине, но открывшей прямое авиасообщение и расширившей экономические связи с Российской Федерацией, которая в ответ аннулировала визовый режим для граждан Грузии. Действия Запада – публично поддерживать Израиль и одновременно – тайно организовать акции в поддержку палестинцев Сектора Газа, так называемые "еврейские погромы", которые Президент России назвал "свинством". Но как требовать высокой морали и элементарной чести в политике Запада, когда их просто нет и не было? Разве не Путин недавно прокомментировал ёмким словом "надули" нарушенное Западом обещание – не расширять НАТО на Восток?! Чему же после этого возмущаться?! Исходя из того, что партия власти "Грузинская мечта" выбрана большинством грузинских избирателей, что это, как не попытка поссорить мусульман - азербайджанцев с православными – грузинами?! Но местные азербайджанцы, компактно проживающие в Квемо Картли, почувствовали провокацию и на митинг вышло не более двухсот участников. Но планы Запада, как показали дальнейшие события, оказались более масштабными, чем рассорить между собой граждан многонациональной России и Грузии – по плану, все страны Южного Кавказа должны если не воевать, то враждовать друг с другом: Армения - с Азербайджаном (выполнено давно), Грузия - с Азербайджаном (в процессе выполнения), Грузия – с Армений (последующий и завершающий этап). Безусловно, этот коварный замысел выглядит "по-свински" на фоне пропаганды о "западной демократии" и других "евроатлантических цивилизационных ценностях"! Смотрите: митинги в Махачкале и Марнеули прошли, соответственно, 29 и 31 октября, а 11 ноября происходят два события, "странно" совпавшие по времени: 1 - премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во ходе панельной дискуссии на Форуме мира-2023 в Париже заявил, что "Грузия является на 100% нейтральной в конфликте Армении и Азербайджана и не будет поддерживать ни одну из сторон"; 2 - в морском порте Поти были отгружены предназначенные для ВС Армении французские многоцелевые полноприводные бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat, отправитель - французская компания ARQUUS. И хотя в протестном Заявлении МИД Азербайджана Грузия не упоминается, Баку возмутил не сам факт проанонсированной военной помощи Армении (по имеющейся информации, спонсором закупки техники у частной французской компании-производителя была богатая армянская диаспора во Франции); Баку обидело, что технику пропустила через свою территорию братская Грузия – стратегический партнёр по многим энергетическим проектам, и что весь мир наблюдал этот транзит - военную колонну, пересекающую грузинскую территорию и направляющуюся в Армению. Вряд ли эта техника может представлять для Азербайджана какую-то угрозу – Баку прекрасно известно, что предназначенный для стран Африки и Дальнего Востока Bastion – устаревший неудачный внедорожник даже на фоне ненадёжной французской военной техники. Но главное, что в Париже отлично понимали - этот транзит вызовет недовольство Баку нейтральным Тбилиси, недовольство азербайджанцев – грузинами, пропустившими технику для армян, хотя нейтральная Грузия не пропускает технику и грузы двойного назначения для России, воюющей с Украиной. Также в Париже не могли не знать – какое недовольство вызовет в Грузии приглашение для участия в работе Форума мира-2023, одновременно с премьером Ираклием Гарибашвили, президента Саломе Зурабишвили, которой 18 октября, точно за такие же визиты без разрешения, Парламент Грузии хотел объявить импичмент, да голосов не хватило! А если кто забыл - президент Зурабишвили первая попыталась внести раскол между азербайджанцами – мусульманами и грузинами – православными, 20 апреля 2019 года, без всякой на то необходимости, посетив монастырский комплекс VI века Давид Гареджи на грузинско-азербайджанской границе и заявив, что это – территория Грузии. В ретроспективе заметно, что это была не просто дурь сумасбродной парижанки, а начало коварного плана – столкнуть друг с другом в Грузии мусульман – с христианами, поссорить азербайджанцев – с грузинами, учитывая до боли сенситивное отношение последних к национальным святыням! Что Макрона и его грузинского коллегу - уроженку Франции Зурабишвили - сближают не только их должности, знают все, их взаимные симпатии заметны даже по фотографиям. А роль Франции в Евросоюзе далеко не последняя, поэтому Грузия не могла закрыть Франции дорогу на Армению, когда через несколько недель, в декабре, Грузия надеется получить от Еврокомиссии, находящейся во Франции, в Страсбурге, статус кандидата в ЕС. Также необходимо учитывать фактор Макрона, который периодически пытается доказывать, то он – не пешка, безропотно выполняющая все директивы США. Пример из последних – гневное заявление Макрона в поддержку палестинцев. Но беда в том, что Грузию в Евросоюз всё равно не примут, а вот поссорить с Азербайджаном могут вполне! Это означает, что в Грузии должна быть приостановлены базовые права человека - запрещена свобода слова, медиа, свобода журналистской деятельности и введена цензура. Контент любого СМИ будет подвержен "fact-checking" Тамар Кинцурашвили, её Фонду развития медиа (MDF) и подобным НПО - самозванным "хранителям журналисткой этики", учреждённым в Грузии Соросом. И в случае, если они усмотрят что-то крамольно-положительное в отношении России, а значит – отрицательное для Запада, СМИ будет запрещено. А если, например, кто-нибудь заявит, что Запад подарил человечеству инквизицию, фашизм, расизм, ЛГБТ-сообщество, ювенальную юстицию, эфтаназию и другие подобные "ценности", так того вообще арестуют! Второе условие – "улучшить соответствие Грузии общей внешней политике и политике безопасности ЕС", то есть - делай как европейское сообщество, в которое стремишься: помогай Украине воевать с Россией, узаконь, будь любезен, однополые браки, принимай мигрантов с Ближнего Востока, потому что страны ЕС уже переполнены! Следующее условие – "дальнейшее урегулирование проблемы политической поляризации, в том числе посредством более инклюзивной законодательной работы с парламентской оппозицией, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии". Это означает, что в Грузии должно быть коалиционное правительство, в котором бок о бок должны работать Саакашвили и Гарибашвили, Зурабишвили и Кобахидзе, Хазарадзе и Каладзе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

грузия, политика, аналитика, азербайджан, армения, франция, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, еврокомиссия, нато, колумнисты