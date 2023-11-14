https://sputnik-georgia.ru/20231114/intsident-u-bara-v-tbilisi--zhitelyu-gruzii-predyavleno-obvinenie-v-popytke-ubiystva-284219957.html
Инцидент у бара в Тбилиси – жителю Грузии предъявлено обвинение в попытке убийства
Инцидент у бара в Тбилиси – жителю Грузии предъявлено обвинение в попытке убийства
По версии следствия, у заведения "Бар Рати" в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим, одному из них – опасное для жизни 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T22:58+0400
2023-11-14T22:58+0400
2023-11-14T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение жителю Грузии в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, причинении вреда здоровью и хулиганстве в связи с происшествием у "Бара Рати" в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, проведенного МВД, установлено, что 13 ноября на территории у заведения "Бар Рати" в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим, одному из них – опасное для жизни. Кроме того, вместе с другими лицами он избил третьего потерпевшего. Сторона обвинения в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому. Расследование уголовного дела продолжается с целью установления других лиц, совершивших преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Инцидент у бара в Тбилиси – жителю Грузии предъявлено обвинение в попытке убийства
По версии следствия, у заведения "Бар Рати" в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим, одному из них – опасное для жизни
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение жителю Грузии в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, причинении вреда здоровью и хулиганстве в связи с происшествием у "Бара Рати" в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, проведенного МВД, установлено, что 13 ноября на территории у заведения "Бар Рати" в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим, одному из них – опасное для жизни. Кроме того, вместе с другими лицами он избил третьего потерпевшего.
"В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статьям УК Грузии "Попытка убийства, совершенная из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью", "Хулиганство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием ножа". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет", – говорится в сообщении.
Сторона обвинения в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому.
Расследование уголовного дела продолжается с целью установления других лиц, совершивших преступление.