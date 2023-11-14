https://sputnik-georgia.ru/20231114/intsident-u-bara-v-tbilisi--zhitelyu-gruzii-predyavleno-obvinenie-v-popytke-ubiystva-284219957.html

Инцидент у бара в Тбилиси – жителю Грузии предъявлено обвинение в попытке убийства

Инцидент у бара в Тбилиси – жителю Грузии предъявлено обвинение в попытке убийства

По версии следствия, у заведения "Бар Рати" в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим, одному из них – опасное для жизни 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение жителю Грузии в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, причинении вреда здоровью и хулиганстве в связи с происшествием у "Бара Рати" в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, проведенного МВД, установлено, что 13 ноября на территории у заведения "Бар Рати" в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим, одному из них – опасное для жизни. Кроме того, вместе с другими лицами он избил третьего потерпевшего. Сторона обвинения в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому. Расследование уголовного дела продолжается с целью установления других лиц, совершивших преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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