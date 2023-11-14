https://sputnik-georgia.ru/20231114/narodnye-primety-na-akindinov-den-2023-chto-nelzya-delat-15-noyabrya-284204684.html
Народные приметы на Акиндинов день 2023: что нельзя делать 15 ноября?
Народные приметы на Акиндинов день 2023: что нельзя делать 15 ноября?
Православная церковь 15 ноября поминает мучеников Акиндина, Пигасия и других, пострадавших за веру при царе Сапора II (310 - 381) 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T15:35+0400
2023-11-14T15:35+0400
2023-11-14T15:35+0400
справки
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В народном календаре праздник называют Акиндинов день, или "Житницы", так как этих святых считали покровителями житниц, в которых хранили запасы на зиму. Что нельзя делать в Акиндинов день и о народных приметах 15 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Акиндинов день покупать дешевые вещи – они долго не прослужат. Нельзя 15 ноября давать или брать деньги в долг – по приметам их никогда не вернут, да и врагов нажить недолго. В Акиндинов день нельзя рассказывать чужие секреты и делиться своими – есть примета, что несдержанность привлечет неприятности как в личной жизни, так и в работе. По народным приметам дразнить, обижать и оскорблять 15 ноября окружающих нельзя – душевные раны, нанесенные близким в Акиндинов день, заживут нескоро. Народные приметы По народным приметам ожидается снегопад, если облака в Акиндинов день плывут против ветра, а галки и синицы летают по двору. Теплая погода продержится до начала декабря, если 15 ноября на дорогах распутица, а если кричат снегири – это верная примета, что морозы скоро наступят. Потеплеет, если вороны в Акиндинов день кричат в сторону юга и небо затянуто тучами, а если 15 ноября понижается атмосферное давление – это примета, указывающая на облачную погоду с осадками. Зима будет мягкой и недолгой, если в Акиндинов день мало кедровых шишек, а если 15 ноября пошел снег – по приметам весной ожидается большой разлив. По народным приметам любое желание, загаданное в Акиндинов день, скоро исполнится. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Акиндинов день 2023: что нельзя делать 15 ноября?
Православная церковь 15 ноября поминает мучеников Акиндина, Пигасия и других, пострадавших за веру при царе Сапора II (310 - 381)
В народном календаре праздник называют Акиндинов день, или "Житницы", так как этих святых считали покровителями житниц, в которых хранили запасы на зиму.
Что нельзя делать в Акиндинов день и о народных приметах 15 ноября, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в Акиндинов день покупать дешевые вещи – они долго не прослужат.
Нельзя 15 ноября давать или брать деньги в долг – по приметам их никогда не вернут, да и врагов нажить недолго.
В Акиндинов день нельзя рассказывать чужие секреты и делиться своими – есть примета, что несдержанность привлечет неприятности как в личной жизни, так и в работе.
По народным приметам дразнить, обижать и оскорблять 15 ноября окружающих нельзя – душевные раны, нанесенные близким в Акиндинов день, заживут нескоро.
По народным приметам ожидается снегопад, если облака в Акиндинов день плывут против ветра, а галки и синицы летают по двору.
Теплая погода продержится до начала декабря, если 15 ноября на дорогах распутица, а если кричат снегири – это верная примета, что морозы скоро наступят.
Потеплеет, если вороны в Акиндинов день кричат в сторону юга и небо затянуто тучами, а если 15 ноября понижается атмосферное давление – это примета, указывающая на облачную погоду с осадками.
Зима будет мягкой и недолгой, если в Акиндинов день мало кедровых шишек, а если 15 ноября пошел снег – по приметам весной ожидается большой разлив.
По народным приметам любое желание, загаданное в Акиндинов день, скоро исполнится.
Материал подготовлен на основе открытых источников