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Политолог о кризисе в Финляндии, укреплениях на границе с РФ и войне с велосипедистами
Политолог о кризисе в Финляндии, укреплениях на границе с РФ и войне с велосипедистами
За последние полтора года власти Финляндии убили в стране все, чем так гордились финны: высокий уровень жизни, свободу слова и нейтралитет 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T11:13+0400
2023-11-14T11:13+0400
2023-11-14T11:13+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. Зачем финские пограничники запретили велосипедистам из России въезжать в страну? Готова ли Финляндия строить укрепления на границе с Россией? Почему в некогда благополучной стране люди могут начать бунтовать? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, финляндия, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, финляндия, россия, видео
Политолог о кризисе в Финляндии, укреплениях на границе с РФ и войне с велосипедистами
За последние полтора года власти Финляндии убили в стране все, чем так гордились финны: высокий уровень жизни, свободу слова и нейтралитет
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.
Зачем финские пограничники запретили велосипедистам из России въезжать в страну? Готова ли Финляндия строить укрепления на границе с Россией? Почему в некогда благополучной стране люди могут начать бунтовать?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.