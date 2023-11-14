https://sputnik-georgia.ru/20231114/politolog-o-krizise-v-finlyandii-ukrepleniyakh-na-granitse-s-rf-i-voyne-s-velosipedistami-284197318.html

Политолог о кризисе в Финляндии, укреплениях на границе с РФ и войне с велосипедистами

Политолог о кризисе в Финляндии, укреплениях на границе с РФ и войне с велосипедистами

За последние полтора года власти Финляндии убили в стране все, чем так гордились финны: высокий уровень жизни, свободу слова и нейтралитет 14.11.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог, правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. Зачем финские пограничники запретили велосипедистам из России въезжать в страну? Готова ли Финляндия строить укрепления на границе с Россией? Почему в некогда благополучной стране люди могут начать бунтовать? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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