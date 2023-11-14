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Препарат против генетической низкорослости поступил в Грузию

Препарат против генетической низкорослости поступил в Грузию

Родители детей с ахондроплазией долгое время добивались того, чтобы препарат завезли в Грузию 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Первый в мире медикамент для лечения ахондроплазии (генетической низкорослости) "Восоридит" уже доставили в Грузию, сообщает Первый канал. Родители детей с ахондроплазией несколько месяцев проводили акции протеста с требованием внедрить данный препарат. Совет по редким заболеваниям одобрил национальный протокол по ахондроплазии. По словам родителей детей с данным заболеванием, исходя из критического положения, на первом этапе медикамент получат четыре ребенка. Препарат поэтапно получат и остальные дети – таких в Грузии всего 12. В 2024 году медикамент получат все те дети, которым по возрасту можно принимать данный препарат, отметила она.Родители уже ознакомились с необходимыми процедурами для включения в госпрограмму и подписали соответствующее согласие на участие. Первую дозу лекарства будут ставить в клинике под наблюдением врача, а не дома, поскольку оно имеет определенные побочные эффекты, которые могут даже потребовать медицинского вмешательства. Для этого выбрана Центральная детская больница им. Иашвили в Тбилиси. Согласно мировой практике, через месяц родители сами смогут ставить лекарство своим детям дома. На фоне протестов родителей государство ввело новшества. В частности, внесло ахондроплазию в список редких заболеваний, а пациентам определило статус лица с ограниченными возможностями. После этого Минздрав Грузии разработал национальный протокол, в котором в качестве средства для лечения этого заболевания определен "Восоридит". Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях. Минздрав Грузии каждый год выделяет 34 миллиона лари (12,6 миллиона долларов) на лечение редких заболеваний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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