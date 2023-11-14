https://sputnik-georgia.ru/20231114/skulptury-pod-otkrytym-nebom--meriya-tbilisi-nachala-novyy-proekt-284209492.html

Скульптуры под открытым небом – мэрия Тбилиси начала новый проект

Скульптуры под открытым небом – мэрия Тбилиси начала новый проект

Фонд публичного искусства Тбилиси содействует размещению работ грузинских скульпторов в разных местах города на основе конкурса 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T16:55+0400

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грузия

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тбилиси

каха каладзе

андриа басилая

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделит конкретные места в столице, где будут размещены работы грузинских скульпторов, сообщили в пресс-службе ведомства.Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Андрией Басилая осмотрел новую скульптуру "Сопротивление" на площади Авлабари в центре столицы, размещенную Фондом публичного искусства Тбилиси. Автор скульптуры – Давид Натидзе, проживающий в Бельгии. По словам Каладзе, скульптура, созданная Давидом Натидзе, очень подошла пространству на площади Авлабари. Каладзе отметил, что для конкретных проектов мэрия закупит подобные работы, что даст возможность деятелям искусства развиваться. Работа Натидзе победила в конкурсе Фонда публичного искусства "Содействие постоянным проектам в публичном пространстве, Тбилиси, площадь Авлабари". Фонд публичного искусства Тбилиси мэрия столицы основала в 2023 году. Его главная цель – помочь развитию современного визуального искусства, в частности заняться популяризацией современного искусства, поддержать молодых деятелей искусства в осуществлении масштабных проектов, заботиться о развитии культурного облика Тбилиси и так далее. Для достижения намеченных целей фонд периодически объявляет открытые конкурсы для современных деятелей искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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