https://sputnik-georgia.ru/20231114/strelba-v-tbilisi---muzhchina-ranil-inostrantsa-iz-za-sobaki-284212043.html

Стрельба в Тбилиси – мужчина ранил иностранца из-за собаки

Стрельба в Тбилиси – мужчина ранил иностранца из-за собаки

По данным СМИ, стрельба произошла недалеко от детского сада 14.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Житель Тбилиси во время ссоры, начавшейся из-за собаки, ранил иностранца из огнестрельного оружия на улице Нино Жвания в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия". Стрелявший пока не задержан. Пострадавший был доставлен в одну из тбилисских клиник. По информации СМИ, стрельба произошла недалеко от детского сада. Ранен отец одного из воспитанников сада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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