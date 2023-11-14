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Стрельба в Тбилиси – мужчина ранил иностранца из-за собаки
Стрельба в Тбилиси – мужчина ранил иностранца из-за собаки
По данным СМИ, стрельба произошла недалеко от детского сада 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T16:38+0400
2023-11-14T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Житель Тбилиси во время ссоры, начавшейся из-за собаки, ранил иностранца из огнестрельного оружия на улице Нино Жвания в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия". Стрелявший пока не задержан. Пострадавший был доставлен в одну из тбилисских клиник. По информации СМИ, стрельба произошла недалеко от детского сада. Ранен отец одного из воспитанников сада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Стрельба в Тбилиси – мужчина ранил иностранца из-за собаки
16:38 14.11.2023 (обновлено: 16:46 14.11.2023)
По данным СМИ, стрельба произошла недалеко от детского сада
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Житель Тбилиси во время ссоры, начавшейся из-за собаки, ранил иностранца из огнестрельного оружия на улице Нино Жвания в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия". Стрелявший пока не задержан.
Пострадавший был доставлен в одну из тбилисских клиник. По информации СМИ, стрельба произошла недалеко от детского сада. Ранен отец одного из воспитанников сада.