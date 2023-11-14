https://sputnik-georgia.ru/20231114/ubiystvo-generala-v-gruzii--eks-prokurora-opravdala-uzhe-vtoraya-instantsiya-suda-284217949.html

Убийство генерала в Грузии – экс-прокурора оправдала уже вторая инстанция суда

Убийство генерала в Грузии – экс-прокурора оправдала уже вторая инстанция суда

Следствие утверждало, что Чантурия совершил убийство из мести после финансовых разногласий с Кутателадзе 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T20:33+0400

2023-11-14T20:33+0400

2023-11-14T20:33+0400

грузия

новости

происшествия

георгий чантурия

тбилисский апелляционный суд

руставский городской суд

самсон (сосо) кутателадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/40/246234081_0:172:1000:735_1920x0_80_0_0_5bf56f3e78768792537d86dd5b494e0a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор для бывшего прокурора региона Кахети Георгия Чантурия, обвиняемого в убийстве генерала Самсона (Сосо) Кутателадзе, так что приговора он будет ждать уже на свободе, сообщает Первый канал. Кутателадзе нашли мертвым в его рабочем кабинете на "Стамбульском рынке" в городе Рустави (регион Квемо Картли) 15 января 2018 года. Он был совладельцем этого рынка. Через несколько дней в рамках этого дела полиция задержала Чантурия за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и умышленное убийство. Следствие утверждало, что Чантурия совершил убийство из мести после финансовых разногласий с Кутателадзе. Однако ни первая, ни вторая инстанция грузинского суда не сочла доказательства причастности Чантурия к убийству убедительными. Несмотря на оправдание в убийстве, Чантурия останется в тюрьме. Апелляционный суд счел доказанным приговор Руставского городского суда в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и оставил в силе наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Суд признал экс-прокурора Грузии невиновным в убийстве генерала >>Теперь и сторона защиты, и сторона обвинения намерены обратиться в Верховный суд. Генерал Кутателадзе в прошлом был депутатом парламента Грузии, а также командующим Национальной гвардией ВС Грузии. Он был участником войн за территориальную целостность Грузии. Он награжден орденом Вахтанга Горгасали третьей степени, а также медалями за особые и боевые заслуги штата Джорджия США и армии Соединенных Штатов Америки. Кутателадзе был почетным генерал-майором США и почетным гражданином города Сачхере (регион Имерети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, георгий чантурия, тбилисский апелляционный суд, руставский городской суд, самсон (сосо) кутателадзе