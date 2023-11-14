https://sputnik-georgia.ru/20231114/ubiystvo-generala-v-gruzii--eks-prokurora-opravdala-uzhe-vtoraya-instantsiya-suda-284217949.html
Убийство генерала в Грузии – экс-прокурора оправдала уже вторая инстанция суда
Убийство генерала в Грузии – экс-прокурора оправдала уже вторая инстанция суда
Следствие утверждало, что Чантурия совершил убийство из мести после финансовых разногласий с Кутателадзе 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T20:33+0400
2023-11-14T20:33+0400
2023-11-14T20:33+0400
грузия
новости
происшествия
георгий чантурия
тбилисский апелляционный суд
руставский городской суд
самсон (сосо) кутателадзе
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор для бывшего прокурора региона Кахети Георгия Чантурия, обвиняемого в убийстве генерала Самсона (Сосо) Кутателадзе, так что приговора он будет ждать уже на свободе, сообщает Первый канал. Кутателадзе нашли мертвым в его рабочем кабинете на "Стамбульском рынке" в городе Рустави (регион Квемо Картли) 15 января 2018 года. Он был совладельцем этого рынка. Через несколько дней в рамках этого дела полиция задержала Чантурия за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и умышленное убийство. Следствие утверждало, что Чантурия совершил убийство из мести после финансовых разногласий с Кутателадзе. Однако ни первая, ни вторая инстанция грузинского суда не сочла доказательства причастности Чантурия к убийству убедительными. Несмотря на оправдание в убийстве, Чантурия останется в тюрьме. Апелляционный суд счел доказанным приговор Руставского городского суда в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и оставил в силе наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Суд признал экс-прокурора Грузии невиновным в убийстве генерала >>Теперь и сторона защиты, и сторона обвинения намерены обратиться в Верховный суд. Генерал Кутателадзе в прошлом был депутатом парламента Грузии, а также командующим Национальной гвардией ВС Грузии. Он был участником войн за территориальную целостность Грузии. Он награжден орденом Вахтанга Горгасали третьей степени, а также медалями за особые и боевые заслуги штата Джорджия США и армии Соединенных Штатов Америки. Кутателадзе был почетным генерал-майором США и почетным гражданином города Сачхере (регион Имерети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, георгий чантурия, тбилисский апелляционный суд, руставский городской суд, самсон (сосо) кутателадзе
грузия, новости, происшествия, георгий чантурия, тбилисский апелляционный суд, руставский городской суд, самсон (сосо) кутателадзе
Убийство генерала в Грузии – экс-прокурора оправдала уже вторая инстанция суда
Следствие утверждало, что Чантурия совершил убийство из мести после финансовых разногласий с Кутателадзе
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор для бывшего прокурора региона Кахети Георгия Чантурия, обвиняемого в убийстве генерала Самсона (Сосо) Кутателадзе, так что приговора он будет ждать уже на свободе, сообщает Первый канал.
Кутателадзе нашли мертвым в его рабочем кабинете на "Стамбульском рынке" в городе Рустави (регион Квемо Картли) 15 января 2018 года. Он был совладельцем этого рынка. Через несколько дней в рамках этого дела полиция задержала Чантурия за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и умышленное убийство.
Следствие утверждало, что Чантурия совершил убийство из мести после финансовых разногласий с Кутателадзе. Однако ни первая, ни вторая инстанция грузинского суда не сочла доказательства причастности Чантурия к убийству убедительными.
Несмотря на оправдание в убийстве, Чантурия останется в тюрьме. Апелляционный суд счел доказанным приговор Руставского городского суда в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и оставил в силе наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.
Теперь и сторона защиты, и сторона обвинения намерены обратиться в Верховный суд.
Генерал Кутателадзе в прошлом был депутатом парламента Грузии, а также командующим Национальной гвардией ВС Грузии. Он был участником войн за территориальную целостность Грузии. Он награжден орденом Вахтанга Горгасали третьей степени, а также медалями за особые и боевые заслуги штата Джорджия США и армии Соединенных Штатов Америки.
Кутателадзе был почетным генерал-майором США и почетным гражданином города Сачхере (регион Имерети).