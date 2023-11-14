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В Ставрополе прошла конференция, посвященная Георгиевскому трактату – видео

В Ставрополе прошла конференция, посвященная Георгиевскому трактату – видео

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) состоялся международный круглый стол "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве"... 14.11.2023, Sputnik Грузия

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Мероприятие прошло в Ставрополе при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Основные цели мероприятия – изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем."В этом году прошел целый цикл мероприятий, приуроченных к 240-летию Георгиевского трактата – документа, давшего жизнь не только взаимоотношениям России и Грузии, но и взаимоотношениям России с другими кавказскими народами. Да и вообще, документа, который изменил геополитические реалии в конце XVIII - начале XIX века здесь, на Кавказе в целом", – рассказала профессор СКФУ Марина Колесникова.Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Абхазии, Ирана и России.

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