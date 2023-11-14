https://sputnik-georgia.ru/20231114/v-stavropole-proshla-konferentsiya-posvyaschennaya-georgievskomu-traktatu---video-284196689.html
В Ставрополе прошла конференция, посвященная Георгиевскому трактату – видео
В Ставрополе прошла конференция, посвященная Георгиевскому трактату – видео
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) состоялся международный круглый стол "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве"... 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T10:01+0400
2023-11-14T10:01+0400
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Мероприятие прошло в Ставрополе при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Основные цели мероприятия – изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем."В этом году прошел целый цикл мероприятий, приуроченных к 240-летию Георгиевского трактата – документа, давшего жизнь не только взаимоотношениям России и Грузии, но и взаимоотношениям России с другими кавказскими народами. Да и вообще, документа, который изменил геополитические реалии в конце XVIII - начале XIX века здесь, на Кавказе в целом", – рассказала профессор СКФУ Марина Колесникова.Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Абхазии, Ирана и России.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, грузия, георгиевский трактат, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, грузия, георгиевский трактат, видео
В Ставрополе прошла конференция, посвященная Георгиевскому трактату – видео
10:01 14.11.2023 (обновлено: 10:35 14.11.2023)
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) состоялся международный круглый стол "Россия и Закавказье в историческом измерении и пространстве", посвященный 240-летию подписания Георгиевского трактата. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Мероприятие прошло в Ставрополе при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Основные цели мероприятия – изучение исторического контекста, в котором был заключен Георгиевский трактат, а также его влияния на современные отношения между Россией и Закавказьем.
"В этом году прошел целый цикл мероприятий, приуроченных к 240-летию Георгиевского трактата – документа, давшего жизнь не только взаимоотношениям России и Грузии, но и взаимоотношениям России с другими кавказскими народами. Да и вообще, документа, который изменил геополитические реалии в конце XVIII - начале XIX века здесь, на Кавказе в целом", – рассказала профессор СКФУ Марина Колесникова.
Участниками круглого стола стали ведущие ученые, политики и общественные деятели из Грузии, Армении, Абхазии, Ирана и России.