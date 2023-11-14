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В Тбилиси задержан сын владельца собачьего приюта, ранивший иностранца – СМИ

В Тбилиси задержан сын владельца собачьего приюта, ранивший иностранца – СМИ

Инцидент произошел из-за собаки около детского сада, сообщают СМИ 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T17:56+0400

2023-11-14T17:56+0400

2023-11-14T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сын бизнесмена, владельца собачьего приюта Тамаза Элизбарашвили, Гурам задержан по делу о ранении иностранца недалеко от детского сада на улице Нино Жвания в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". Стрельба произошла во вторник утром – родитель одного из воспитанников, оставивший ребенка в детском саду, после словесного конфликта получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в клинику. По информации СМИ, конфликт возник из-за собаки.Пострадавший является гражданином иностранного государства. Обвиняемому Гураму Элизбарашвили было предъявлено официальное обвинение после допроса в полицейском участке. Сообщается, что задержанный в прошлом был судим за умышленное убийство.Расследование ведется по статьям "Умышленное причинение вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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