https://sputnik-georgia.ru/20231114/vorovskie-razborki-v-gruzii-zaderzhano-18-chelovek-284216952.html

Воровские разборки в Грузии: задержано 18 человек

Воровские разборки в Грузии: задержано 18 человек

Часть обвиняемых обращалась к живущим за границей "ворам в законе" 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали шесть членов "воровского мира", а также 12 человек, поддерживающих воровское сообщество в Грузии, говорится в сообщении МВД Грузии. Пятеро из 12 человек задержаны за поддержку "воровского мира", а семь – за обращение к членам этого мира или к "ворам в законе". Самому младшему из обвиняемых в членстве в "воровском мире" 21 год, а самому старшему – 57 лет. Что касается лиц, обвиняемых в поддержке криминальной субкультуры и в обращении к ним, то среди задержанных по этому обвинению самому младшему 32 года, а самому старшему – 63 года. Как установило следствие, часть обвиняемых обращалась к живущим за границей "ворам в законе" – Руслану Гегечкори, Джейрану Кинцурашвили, Тенгизу Хоперия, Ревазу Морчиладзе и Паате Бакрадзе за решением финансовых проблем и получением выгоды. По версии следствия, по заданию этих "воров в законе" проходили т. н. "воровские разборки", где обвиняемые принимали решения в пользу одной из сторон и заставляли платить. Если же сторона, признанная на разборке неправой, не подчинялась указаниям, то их избивали и оскорбляли. Полиция собрала аудиоматериал, который подтверждает обвинения. Кроме того, в домах задержанных полиция обнаружила оружие, патроны, деньги и марихуану, возбудив дополнительно дела о незаконном хранении и приобретении марихуаны и приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы в случае обвинительного приговора суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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