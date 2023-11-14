https://sputnik-georgia.ru/20231114/zhitelya-gruzii-zaderzhali-za-prinuzhdenie-zhenschiny-k-braku-284200904.html

Жителя Грузии задержали за принуждение женщины к браку

Жителя Грузии задержали за принуждение женщины к браку

По информации СМИ, мужчина в течение последних двух месяцев оказывал психологическое давление на потерпевшую 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) мужчину около 35 лет по обвинению в принуждении к браку жительницы села Фока, сообщает местное издание "Самхретис карибдже". По информации СМИ, мужчина в течение последних двух месяцев оказывал психологическое давление на потерпевшую. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 10 ноября. На следующий день мужчине выписали ограничительный ордер и стали вести за ним электронное наблюдение. Однако спустя два дня его все-таки пришлось задержать. Дело ведется по статье "Принуждении к заключению брака". Преступление наказывается общественными работами на срок от двухсот до четырехсот часов или лишением свободы на срок до двух лет. В случае, если гражданин стал жертвой насилия, МВД рекомендует звонить по номеру единой экстренной помощи "112", уведомить о случившемся участкового, сотрудника правоохранительных органов или суд, а также позвонить на горячую линию 116 006 для консультации. Услуга круглосуточная, бесплатная и анонимная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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