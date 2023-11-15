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Азербайджан и Сербия подписали соглашение о поставках газа

Азербайджан и Сербия подписали соглашение о поставках газа

Согласно документу, объем ежегодных поставок составит около 400 млн кубометров газа 15.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-15T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сербия станет новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка в Европе – стороны подписали документ о поставках азербайджанского газа. Стратегически важные документы о сотрудничестве в сфере природного газа между Азербайджаном и Сербией были подписаны в рамках встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович, передает Sputnik Азербайджан.В феврале этого года начались работы по строительству газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, который обеспечит поставки азербайджанского газа сербским потребителям. Общая длина трубопровода составит 170 км, из них 109 км пройдут по территории Сербии. Интерконнектор Болгария-Сербия будет реверсным с возможностью прокачки до 1,8 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта – около 85,5 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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