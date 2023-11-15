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Азербайджан и Сербия подписали соглашение о поставках газа
Азербайджан и Сербия подписали соглашение о поставках газа
Согласно документу, объем ежегодных поставок составит около 400 млн кубометров газа 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T14:28+0400
2023-11-15T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сербия станет новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка в Европе – стороны подписали документ о поставках азербайджанского газа. Стратегически важные документы о сотрудничестве в сфере природного газа между Азербайджаном и Сербией были подписаны в рамках встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович, передает Sputnik Азербайджан.В феврале этого года начались работы по строительству газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, который обеспечит поставки азербайджанского газа сербским потребителям. Общая длина трубопровода составит 170 км, из них 109 км пройдут по территории Сербии. Интерконнектор Болгария-Сербия будет реверсным с возможностью прокачки до 1,8 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта – около 85,5 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, в мире, азербайджан, сербия, европа, газ
экономика, новости, в мире, азербайджан, сербия, европа, газ
Азербайджан и Сербия подписали соглашение о поставках газа
Согласно документу, объем ежегодных поставок составит около 400 млн кубометров газа
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сербия станет новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка в Европе – стороны подписали документ о поставках азербайджанского газа.
Стратегически важные документы о сотрудничестве в сфере природного газа между Азербайджаном и Сербией были подписаны в рамках встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович, передает Sputnik Азербайджан
.
"В результате ежегодных поставок около 400 млн кубометров газа Сербия станет новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка в Европе. Роль нашей страны в энергетической безопасности усиливается", – написал Шахбазов в социальной сети Х.
В феврале этого года начались работы по строительству газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, который обеспечит поставки азербайджанского газа сербским потребителям.
Общая длина трубопровода составит 170 км, из них 109 км пройдут по территории Сербии.
Интерконнектор Болгария-Сербия будет реверсным с возможностью прокачки до 1,8 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта – около 85,5 млн евро.